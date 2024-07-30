Офіс Президента готується відповідати на екзистенційні виклики
5 листопада у США відбудуться вибори президента. Саме цю дату в Офісі президента України (далі ОП) розглядають, як ймовірний фінал поточної парадигми зовнішньої політики США, і тому усі великі та не дуже політичні події наступних трьох місяців будуть прив’язані до неї.
Перед ОП постала ціла низка викликів, які потребують якомога швидшого реагування.
По-перше, це ситуація на фронті, яка не викликає в оточення Володимира Зеленського оптимістичних вражень. Цілком прогнозовано в провалах обвинувачують головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – вже понад місяць інформаційну кампанію проти нього проводить "армійський вовкодав" ОП в парламенті Мар'яна Безугла.
26 липня вона закликала Сирського піти у відставку: "Щиро жалкую, що... ви не вчинили, як Байден". І, як натякнули нам джерела в ОП, Верховній Раді, а також наближені до військових кіл, відставка Сирського не за горами.
Втрати на фронті супроводжуються скандалами та обуренням військових. Так, нещодавно було звільнено з посади командира 80-ї десантно-штурмової бригади Еміля Ішкулова. Ціла низка блогерів та телеграм-каналів написали, що Ішкулова звільнили у зв’язку з тим, що він відмовлявся відправляти підлеглих у "м’ясні штурми". Командування Десантно-штурмових військ змушене було виправдовуватися, заявивши, що Ішкулова призначать на вищу посаду.
Один з "голосів ОП" у Раді Мар'яна Безугла
Фото: facebook.com/m.bezuhla
Все це відбувається на тлі наступу російської армії на Донбасі, передові загони якої вже перебувають за 20 кілометрів від Покровська та Мирнограда – ключових логістичних центрів майже на адміністративній межі Донецької та Дніпропетровської областей. При цьому, у Генштабі та у військових колах не готові прогнозувати, наскільки ефективними будуть бригади, поповнені та сформовані за підсумками поточного етапу мобілізації. Втім, джерела натякають, що головне питання — не звільнення Сирського, а кандидатура йому на заміну. Її наразі немає.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Getty Images
Як для економіки воюючої країни – це величезна сума. І отримати її у вигляді додаткової міжнародної фінансової допомоги не вийде. Тому знайти ці кошти влада планує шляхом підвищення податків (про це читайте докладно в статті "Військовий збір та інші податки хочуть підвищити. Як це вплине на українців?"). За словами Підласи, аби у кінці вересня виплатити кошти військовим, потрібно, щоб зміни до бюджету президент підписав до середини вересня. А значить, ці зміни потрібно ухвалити до кінця серпня.
Джерела у фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді називають такі заяви "достатньо оптимістичними", бо депутати розуміють, яке обурення у суспільстві викличе рішення про підняття податків. В ОП також підраховують, до якого рівня впадуть рейтинги Зеленського та його партії. Втім, наш співрозмовник у Верховній Раді каже, що варіантів небагато і депутатів таки "нагнуть", аби вони проголосували за цей вкрай непопулярний законопроєкт.
Депутатка Роксолана Підласа також регулярно озвучує тези ОП в Раді та лобіює потрібні Офісу рішення
Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1719180271575951&set=pob.100002285786329
Вірогідно, Дмитро Кулеба є небагатослівним щодо початку спільної з Китаєм реалізації мирного плану, бо за підсумками його зустрічі з Ван Ї, міністерство закордонних справ Китаю офіційно повідомило, що "умови і час для переговорів поки що не дозріли". Втім, Україна та Росія різною мірою подали сигнали про готовність до них.
"Українська сторона надає велике значення думці китайської сторони і уважно вивчила Консенсус Китаю і Бразилії щодо політичного врегулювання української кризи з шести пунктів. Українська сторона бажає і готова провести діалог і переговори з російською стороною. При цьому, переговори повинні бути раціональними, мати практичне значення і бути спрямованими на досягнення справедливого і міцного миру", – зазначається у повідомленні китайського міністерства закордонних справ.
Симптоматично, що про залучення Китаю та початок мирних переговорів говорять і наші західні партнери. 27 липня про це в інтервю Le Monde заявив і Олександр Стубб, президент Фінляндії. "Зараз ми наближаємося до моменту, коли слід розпочинати переговори. Реальність така, що до цих переговорів слід залучити Китай, країни глобального Півдня та Росію", — сказав Стубб
Все вищевказане свідчить, що ясності у питанні перемовин та участі Китаю в них візит Кулеби не приніс, тому попри розмови про мир, війна триває. Ймовірно, на найближчому засіданні уряду Кулеба буде разом з іншими міністрами підтримувати підвищення податків та інші ініціативи ОП. Але ми не певні, що це врятує Дмитра Кулебу від звільнення.
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