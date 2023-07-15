Якщо Україна вчасно зробить свою домашню роботу, на Вашингтонському саміті НАТО вона отримає чітке запрошення в Альянс, заявив політик в етері телеканалу "Прямий".

"Вимоги на 90% ті ж самі. Зробіть домашнє завдання. Оскільки збігаються вимоги щодо демократії, свободи і реформ і для членства в ЄС, і для членства в НАТО, запам’ятайте одну дату - жовтень 2023 року. В жовтні 2023 року Європейська Комісія буде підводити підсумки, проводити оцінку реформ. І це наш шанс для того, щоб ми розпочали переговори про вступ України в ЄС", - пояснив Порошенко.

"Політичне рішення підтримати Україну прийнято. Ми маємо виконати домашню роботу. По Конституційному Суду - треба прийняти позицію іноземних експертів і сформувати незалежний Конституційний Суд. Друга позиція - боротьба з корупцією, забезпечити незалежність антикорупційних органів, повернути електронні декларації, які були прийняті нами і скасовано в 2021-2022 роках", - додав п’ятий президент.

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"Забезпечте демократію, плюралізм парламентських думок, а не блокування. Забезпечте свободу ЗМІ, забезпечте захист прав людини. Війна не є "екск’юзом", якщо ви цього не зробите до жовтня - нічого не буде. І я пропоную владі пліч-о-пліч, єдиним фронтом узгодити кінцеву редакцію з Венеціанською комісією, проголосувати закони і відзвітувати вже в жовтні для того, щоб отримати рішення Єврокомісії про початок переговорів. У грудні - затвердження і переговори почнуться в грудні цього року", - зазначив Порошенко.

За його словами, іншого виходу Україна зараз не має.

"Якщо ми не отримаємо позитивний висновок у жовтні, у 2024 році будуть вибори у Європарламент, Єврокомісію, вибори у Сполучених Штатах, ми будемо відкинуті на десяток років. В Україні євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію підтримують відповідно 89% і 95%, не можна стояти на шляху народу", - наголосив Петро Порошенко.

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"Ми зробимо ці реформи, я до цього докладуся, зроблю все можливе. Я твердо переконаний: ми почнемо переговори про вступ в ЄС і це буде заліковано нам як виконання Річної національної програми для вступу в НАТО. Ми маємо підготуватися і на Вашингтонському саміті обговорювати не тільки і не стільки гарантії безпеки, як отримати запрошення в НАТО. Наші військові для цього зробили все можливе", - підсумував Порошенко.

Що відомо про вступ України до ЄС

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

завершити реформу добору суддів Конституційного суду;

продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);

продовжити боротьбу з корупцією, призначити голов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;

боротися із впливом олігархів;

привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

внести зміни в законодавство про національні меншини.

19 червня стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

8 липня голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас виокремив найважливіші три кроки, які Україні необхідно здійснити задля вступу до ЄС.

"Кілька речей іще потрібно зробити, такі як відновлення е-декларування майна чиновників, встановлення процедури відбору суддів Конституційного суду, визначення політично значущих осіб у контексті протидії відмиванню грошей", - перерахував Маасікас.