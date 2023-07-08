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У Представництві ЄС назвали кроки, які Україні необхідно здійснити задля вступу до Європейського Союзу

8 липня, 2023 субота
20:53
політика ЄС - Україна

Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні, виокремив кроки, які Україні необхідно здійснити задля вступу до ЄС

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.

"Виконання української "домашньої роботи" (прим. - рекомендація Єврокомісії) в частині європейської інтеграції - це одне із чудес у цій війні. Адміністрування, політичний клас працює. Парламент проводить засідання й ухвалює закони та має досить хороший прогрес у виконанні 7 рекомендацій, які висунув ЄС після надання Україні статусу кандидата на вступ. Наприкінці червня Комісія надала оцінку їх виконанню, де відзначила прогрес за всіма пунктами", - заявив Матті Маасікас на мистецькому пленері "Культурна мозаїка".

Голова Представництва ЄС в Україні назвав кроки, які Україні необхідно здійснити задля вступу до ЄС

"Кілька речей іще потрібно зробити, такі як відновлення е-декларування майна чиновників, встановлення процедури відбору суддів Конституційного суду, визначення політично значущих осіб у контексті протидії відмиванню грошей. У нас добра співпраця та дуже тісні дискусії з українською владою про те, як завершити виконання цих рекомендацій. І якщо все буде зроблено, тоді в жовтні буде позитивна оцінка, що, можливо, відкриє шлях до наступних кроків. Наступним логічним кроком мало б бути відкриття переговорів про вступ", - сказав Маасікас.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

  • завершити реформу добору суддів Конституційного суду;
  • продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);
  • продовжити боротьбу з корупцією, призначити голов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);
  • продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;
  • боротися із впливом олігархів;
  • привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня за даними іноЗМІ стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.  

4 липня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Педро Санчес підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, зазначається непохитна підтримка Іспанії щодо ініціативи України на вступ до ЄС та НАТО.

Цього ж дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та ще низка країн мають увійти в ЄС, щоб зменшити вплив РФ та Китаю.

Світ
Україна
ЄС
євроінтеграція
Вступ в ЄС
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