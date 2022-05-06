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Порожні парти з підручниками та іграшками: у Дніпрі провели акцію пам'яті загиблих внаслідок війни українських дітей

6 травня, 2022 п'ятниця
18:02
війна з Росією

На подвірʼї однієї із шкіл Дніпра провели акцію у памʼять про загиблих під час війни українських дітей

Про це повідомляє Суспільне Дніпро із посиланням на пресреліз Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

На подвірʼї дніпровської школи виставили 223 порожні парти в пам’ять про дітей, які більше ніколи за них не сядуть. Кожна пуста парта символізує вбитих внаслідок російських обстрілів маленьких українок та українців.

"Війна торкнулася кожного з нас. Із сумом в серці ми спостерігаємо пусті парти. Їх 223 – саме стільки загинуло хлопчиків та дівчаток під час війни. Залишені речі – символ того, що біда настигла дітей раптово", – прокоментувала співорганізаторка акції, вчителька української мови та літератури Лілія Горяна.

"Я сам батько двох дітей. За цими партами могли сидіти школярі. Вони вже не почують шкільний дзвоник. Не гортатимуть книжки. У їхні родини прийшло страшне горе", – сказав член Батьківської ради при дніпровському міському голові Володимир Есаулов.

  • Нагадаємо, що станом на 6 травня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 223 дитини, понад 408 отримали поранення
  • 21 квітня у Львові відбулася мовчазна акція, яку присвятили пам’яті загиблим дітям у повномасштабній війні Росії
  • 27 березня у Будапешті відбулася акція у пам'ять про загиблих у Маріуполі

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Дніпро
Дніпропетровська ОДА
загиблі діти
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