Порожні парти з підручниками та іграшками: у Дніпрі провели акцію пам'яті загиблих внаслідок війни українських дітей

Про це повідомляє Суспільне Дніпро із посиланням на пресреліз Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

На подвірʼї дніпровської школи виставили 223 порожні парти в пам’ять про дітей, які більше ніколи за них не сядуть. Кожна пуста парта символізує вбитих внаслідок російських обстрілів маленьких українок та українців.

"Війна торкнулася кожного з нас. Із сумом в серці ми спостерігаємо пусті парти. Їх 223 – саме стільки загинуло хлопчиків та дівчаток під час війни. Залишені речі – символ того, що біда настигла дітей раптово", – прокоментувала співорганізаторка акції, вчителька української мови та літератури Лілія Горяна.

"Я сам батько двох дітей. За цими партами могли сидіти школярі. Вони вже не почують шкільний дзвоник. Не гортатимуть книжки. У їхні родини прийшло страшне горе", – сказав член Батьківської ради при дніпровському міському голові Володимир Есаулов.

Нагадаємо, що станом на 6 травня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 223 дитини, понад 408 отримали поранення

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