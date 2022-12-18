Пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди: поліція Донеччини документує наслідки 11 ворожих обстрілів
Ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів: є поранені та загиблі
Про це стало відомо з telegram-каналу Міністерства внутрішніх справ України.
"Ворог здійснив п’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Часів Яр, Дружківка, смт Очеретино, Північне, село Іванопілля",- йдеться у дописі.
Також повідомляється, що армія РФ била по мирному населенню з РСЗВ "Град" та артилерії. Пошкоджено 3 житлових будинки та господарчі споруди.
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Зафіксовано ракетний удар по Дружківці. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру та автомобілі. Інформація щодо жертв не надходила.
"Внаслідок артилерійських обстрілів маємо загиблого у місті Часів Яр", - додається.
- 18 грудня стало відомо, що війська РФ здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ за минулу добу.
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