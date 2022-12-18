Про це стало відомо з telegram-каналу Міністерства внутрішніх справ України.

"Ворог здійснив п’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Часів Яр, Дружківка, смт Очеретино, Північне, село Іванопілля",- йдеться у дописі.

Також повідомляється, що армія РФ била по мирному населенню з РСЗВ "Град" та артилерії. Пошкоджено 3 житлових будинки та господарчі споруди.

Читайте також: В окупантів є алгоритм: за кожного вбитого російського військового вони вивозять 10 українських дітей до РФ, - правозахисник Лисянський

Зафіксовано ракетний удар по Дружківці. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру та автомобілі. Інформація щодо жертв не надходила.

"Внаслідок артилерійських обстрілів маємо загиблого у місті Часів Яр", - додається.

18 грудня стало відомо, що війська РФ здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ за минулу добу.

18 грудня журналіст Сергій Нікітенко розповів, що російські окупанти цілу ніч обстрілювали Херсон та передмістя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb