Посол Польщі в НАТО запевняє, що в Альянсі немає домовленостей про заборону на важку техніку для України
Не існує жодної домовленості в НАТО, яка забороняє передавати Україні важку техніку
Про це в ефірі Польського радіо заявив посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський.
"У публічному просторі, від публічних спікерів у Берліні, ми часто чули останніми місяцями, що є якась домовленість між членами НАТО, що, наприклад, важка техніка не повинна передаватися, а потім – що танки не повинні передаватися, потім – "можливо, танки й можна, але не західного виробництва"... Це абсолютна неправда", – сказав дипломат.
Так само "було несподіванкою припустити", зазначив Шатковський, що це Альянс повинен вирішувати, а не одноосібно Берлін, чи дати батареї ПРО Patriot військовим України.
Посол Польщі в НАТО нагадав те, про що раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг: що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.
Тим часом Шатковський описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як "кота Шредінгера": "З одного боку триває дискусія, її [допомогу] заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання".
Водночас ставлення деяких країн до підтримки ЗСУ змінюється на краще, зазначив посол, вказавши, що з частиною союзників на півдні Європи "відбулася позитивна трансформація".
Шатковський також зазначив, що Франція, яку часто критикують, взагалі є єдиною країною, окрім Польщі, яка постачає ЗСУ цілі артилерійські системи: "Мається на увазі не лише те, що стріляє, а й система управління вогнем, ефективні боєприпаси".
- 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як на території Польщі впала ракета та загинуло двоє людей.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
- У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.
- Польща, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав союзників надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, ракети ATACMS та танки Leopard, аби зупинити атаки РФ на критичну інфраструктуру.
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