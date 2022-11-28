Про це в ефірі Польського радіо заявив посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський.

"У публічному просторі, від публічних спікерів у Берліні, ми часто чули останніми місяцями, що є якась домовленість між членами НАТО, що, наприклад, важка техніка не повинна передаватися, а потім – що танки не повинні передаватися, потім – "можливо, танки й можна, але не західного виробництва"... Це абсолютна неправда", – сказав дипломат.

Так само "було несподіванкою припустити", зазначив Шатковський, що це Альянс повинен вирішувати, а не одноосібно Берлін, чи дати батареї ПРО Patriot військовим України.

Посол Польщі в НАТО нагадав те, про що раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг: що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.

Тим часом Шатковський описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як "кота Шредінгера": "З одного боку триває дискусія, її [допомогу] заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання".

Водночас ставлення деяких країн до підтримки ЗСУ змінюється на краще, зазначив посол, вказавши, що з частиною союзників на півдні Європи "відбулася позитивна трансформація".

Шатковський також зазначив, що Франція, яку часто критикують, взагалі є єдиною країною, окрім Польщі, яка постачає ЗСУ цілі артилерійські системи: "Мається на увазі не лише те, що стріляє, а й система управління вогнем, ефективні боєприпаси".

21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як на території Польщі впала ракета та загинуло двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.

Польща, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав союзників надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, ракети ATACMS та танки Leopard, аби зупинити атаки РФ на критичну інфраструктуру.