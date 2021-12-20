Посол України в ЄС: Кризову атмосферу створив Кремль, Росії ніхто не загрожує
Посол України в Європейському союзі Всеволод Ченцов заявив, що сьогодні Росії ніхто не загрожує, кризу створив сам Кремль
Про це він сказав у інтерв'ю EUobserver.
"Загрозу війни Росії проти України слід розглядати з погляду геополітичних та політичних потреб", - заявив посол.
Дипломат вважає, що "РФ потрібний поштовх за прикладом Криму, щоб відновити свій імідж та уявити, що вона посідає перше місце у світових справах".
Він зазначив, що кризову атмосферу повністю створив Кремль, тому що насправді Росії "ніхто не загрожує".
"Іронія ситуації полягає в тому, що саме Кремль підштовхує Україну до вступу до НАТО, а не Захід", - сказав Ченцов.
Посол вважає, що "Кремль не розуміє Україну", бо думає, що "це легкий видобуток". Він додав, що "Україна - зовсім інша країна порівняно із ситуацією 2014 року".
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- Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 17 грудня радник Байдена Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.
- Президент Володмир Зеленський вважає, що Росія підштовхує рух України до членства в Північноатлантичному Альянсі через розв'язану у 2014 війну та окупацію Криму.
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