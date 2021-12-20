Посол України в ЄС: Кризову атмосферу створив Кремль, Росії ніхто не загрожує

Про це він сказав у інтерв'ю EUobserver.

"Загрозу війни Росії проти України слід розглядати з погляду геополітичних та політичних потреб", - заявив посол.

Дипломат вважає, що "РФ потрібний поштовх за прикладом Криму, щоб відновити свій імідж та уявити, що вона посідає перше місце у світових справах".



Він зазначив, що кризову атмосферу повністю створив Кремль, тому що насправді Росії "ніхто не загрожує".

"Іронія ситуації полягає в тому, що саме Кремль підштовхує Україну до вступу до НАТО, а не Захід", - сказав Ченцов.



Посол вважає, що "Кремль не розуміє Україну", бо думає, що "це легкий видобуток". Він додав, що "Україна - зовсім інша країна порівняно із ситуацією 2014 року".