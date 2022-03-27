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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Потрібно зупинитися, нехай змовкне зброя і активізуються переговори задля миру, - Папа Франциск

Потрібно зупинитися, нехай змовкне зброя і активізуються переговори задля миру, - Папа Франциск

27 березня, 2022 неділя
19:12
війна з Росією Папа Франциск

Папа Римський Франциск закликав робити усе можливе для припинення війни в Україні та назвав її "варварством і святотатством" і явищем, якому немає місця у майбутньому, якщо людство не хоче самознищитись.

Про це повідомляє VaticanNews, цитуючи промову понтифіка 27 березня, інформує Еспресо.TV

Папа Франциск нагадав, що вже більше місяця в Україні триває повномасштабна війна.

"Війна нищить не лише теперішнє, але й майбутнє суспільства. Я прочитав, що від початку агресії проти України кожна друга дитина в країні стала біженцем. Це означає руйнувати майбутнє, завдавати болючі травми найменшим і невинним серед нас. В цьому – звірство війни, що є варварською і святотатською дією", - заявив Франциск.

Він наголосив, що звикати до війни не можна і нинішнє обурення тим, що така трагедія стала можливою, потрібно перетворити на зобов’язання не допускати воєн.

"Якщо з цієї історії, ми вийдемо такими самими, якими були перед тим, то всі ми, певним чином, будемо винними. Перед обличчям небезпеки самознищення, людство повинно усвідомити, що настав час скасувати війну, стерти її з людської історії, перш ніж вона викреслить з історії людину", - заявив папа Франциск.

Понтифік наголосив, що молиться за кожного політичного лідера, щоби він замислився над цим, взяв на себе зобов’язання щодо цього і щоб, дивлячись на багатостраждальну Україну, збагнув, наскільки кожен день війни погіршує ситуацію для всіх.

"Тому знову звертаються із закликом: досить, потрібно зупинитися, нехай змовкне зброя, нехай ведуться серйозні переговори задля миру!", - наголосив Папа Франциск.

 

  • Нагадаємо, від початку війни Папа Франциск вдався до активних, навіть безпрецедентних кроків у підтримці України та спробах припинення конфлікту. Він особисто прибув у посольство Росії у Ватикані, хоча до того завжди викликав дипломатів до себе.
  • Також Понтифік закликав припинити бої в Україні та гарантувати гумкоридори цивільному населенню і назвав українське місто Маріуполь "містом-мучеником".
  • 19 березня, Папа Франциск відвідав українських дітей у лікарні Ватикану.
  • А у недільній промові минулого тижня назвав війну Росії поти України "святотатством".

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Ватикан
папа Франциск
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