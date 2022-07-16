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Головна війна з Росією "Повинні відчути справедливу відповідь на терор": Зеленський пообіцяв, що "спокійних ночей в окупантів не буде"

"Повинні відчути справедливу відповідь на терор": Зеленський пообіцяв, що "спокійних ночей в окупантів не буде"

16 липня, 2022 субота
00:39
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що всіх причетних до російського ракетного удару по Вінниці вже встановлюють і наголосив, що окупанти повинні відчути відповідь на теракти - як від міжнародної спільноти, так і від ЗСУ

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Сьогодні Євросоюз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакету, який готується проти РФ, і завдання українських дипломатів - зробити все для посилення цього пакету. Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде. Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне", - сказав Зеленський.

Президент додав, що після російської атаки у Вінниці по медичну допомогу звернулися майже 200 людей, четверо - у критичному стані, ще четверо залишаються зниклими безвісти.

"Список загиблих станом на цей час не змінився - 23 людини", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент прокоментував російський удар по педагогічному і кораблебудівному інститутах у Миколаєві, додавши, що загарбники зруйнували або пошкодили вже понад 2 тис. закладів освіти.

"Зруйновані корпуси двох інститутів - педагогічного та кораблебудівного. Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин - знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити. Але хай терористи не сподіваються, що їм це щось дасть. Ми обов'язково відновимо все, що вони зруйнували. Кожен із понад 2 тис. освітніх закладів - усі дитячі садочки, всі школи, інститути, університети. А головне - ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини", - сказав Зеленський.

Також президент подякував США за допомогу Україні.

"США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік - з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Це важливо. Хочу ще раз висловити вдячність американському народу, президенту Байдену, Конгресу США за всю ту підтримку, яку ми одержуємо. До речі, тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано $3 млрд від США і це дає нам змогу забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців. Америка справді є лідером у глобальному захисті свободи", - сказав Зеленський.

Українців Зеленський закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і піклуватися про свою безпеку.

"Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста - тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити. Тому я дуже прошу вас, вкотре: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, особливо на об'єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися. І ми будемо боротися", - підсумував Зеленський.

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санкції проти Росії
Військові новини
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