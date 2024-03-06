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Що таке Су-35: все про винищувачі, які активно збиває Україна, їх характеристики та особливості

Роман Яворський
6 березня, 2024 середа
19:44
Пояснюємо Уламки винищувача Су-35С, збитого ЗСУ на Харківщині

За останній місяць Росія втратила майже два десятки літаків. Головними жертвами літакоциду стали Су-34. Але є серед підбитих "пташок" і такі цікаві екземпляри як літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 чи новіша модифікація "сушок" – 35-та

Еспресо розповідає про найпотужніший російський винищувач четвертого покоління Су-35, його технічні та льотні характеристики, а також порівнює з американськими F-16.

Коротко про те, що у тексті:

  • Що таке Су-35 і як його створювали
  • Порівняння Су-35 з іншими винищувачами
  • Технічні характеристики Су-35
  • Льотні характеристики Су-35
  • Су-35 і літакопад в Україні 

Що таке Су-35 і як його створювали

Су-35 – це радянський/російський багатоцільовий винищувач. Він є модернізацією Су-27, призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей усіх класів як у дальньому, так і в ближньому бою. Також його використовують для завдавання ударів по наземній інфраструктурі чи військах.   

Перший політ здійснений 28 червня 1988 року, а виліт першого серійного літака зафіксовано у квітні 1992-го. Після випуску 12 прототипів на початку 1990-х програму припинили. Відновили роботи над Су-35 у 2005 році. До повномасштабного вторгнення в Україну рашисти використовували його в Сирії.

Су-35 може виявляти 30 цілей і вражати 8 із них. Максимальна швидкість винищувача сягає 2500 км/год (на малій висоті 1500 км/год). Літак високоманевровний, здатен витримувати тривалі польоти. 

Су-35

Фото: gettyimages

У Су-35 немає переднього горизонтального оперення та гальмівного щитка. Тому гальмування здійснюється завдяки відхиленню рулів напрямку від поздовжньої осі під час посадки. 

Вартість одного винищувача Су-35, за даними РФ, складає $98-104 млн.

Щодо озброєння, то винищувач може бути озброєний ракетами класу "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами. Defense Express повідомляв про спроби підвісити до Су-35 авіаційну версію ракети "Калібр". Однак наразі "калібри" цими винищувачами не запускалися. Здебільшого "тридцять п'яті" обстрілювали українські міста ракетами Х-59. 

Порівняння Су-35 з іншими винищувачами

На озброєння Су-35 надійшов тоді ж, як почалася російсько-українська війна – в лютому 2014 року. Порівняно зі своїм попередником Су-27 у "тридцять п'ятки" легший та міцніший планер завдяки використанню композитних матеріалів.

Видання Military Watch називає найбільшою перевагою Су-35 над Су-27 авіоніку. Су-27 використовує радіолокаційну систему з механічним скануванням, тоді як Су-35 має систему електронного сканування Ірбіс-Е. Якщо радар Су-27 мав дальність виявлення 80 км (проти цілей на 3 кВ м), то Ірбіс-Е такі ж цілі виявляє на дистанції вп'ятеро більшій – 400 км. Інфрачервона система пошуку і супроводу становить 90 км (Су-27 – 50 км). Це забезпечує Су-35 кращу ситуаційну обізнаність.

Су-35С

Натомість якщо порівнювати "сушку" з американськими F-16, то перевага вже не на боці 35-ки. Так в етері телеканалу "Еспресо" український пілот з позивним Moonfish, який зараз проходить підготовку на F-16 в США, наголосив на таких перевагах "фелконів" як інтеграція комплексу озброєння та система обміну інформацією між літаками. Зокрема пілот розповів, що порівняно з СУ-35, F-16 краще захищений. У плані ракетного озброєння й прицілу F-16 також є кращим у деяких аспектах.

Технічні характеристики Су-35

  • Екіпаж – 1 людина,
  • Довжина – 22,18 м,
  • Розмах крила – 14,7 м,
  • Висота – 6,43 м,
  • Маса порожнього – 18,4 т,
  • Нормальна злітна маса – 25,3 т,
  • Максимальна злітна маса – 34 т,
  • Бойове навантаження – 8000 кг,
  • Маса двигуна – 1520 кг.

Льотні характеристики Су-35

  • Максимальна швидкість – 1400 км/год біля землі, 2500 км/год на висоті,
  • Крейсерська швидкість 800-950 км/год (0,75-0,9 М),
  • Максимальна висота – 20 000 м,
  • Дальність польоту – 3400 км без дозаправки, 6300 км з однією дозаправкою,
  • Бойовий радіус – 1600 км,
  • Швидкопідйомність – 19,5 км/хв
  • Максимальне експлуатаційне перевантаження – +9G.

Су-35 і літакопад в Україні 

У лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків і це найкращий результат із жовтня 2022 року, повідомили в Міністерстві оборони України. Серед жертв знайшлося місце і для двох Су-35, а от Су-34 підбили вп'ятеро більше – аж 10.

Defense Express пояснював, що хоча обидві модифікації є літаками на базі Су-27, у них зовсім різні шанси пережити зустріч з ракетами Patriot. 

"Коли літак знаходиться на висоті та на крейсерській швидкості, щоб ухилитися від ракети потрібно здійснити маневр – пірнути вниз з відходом на максимальній швидкості та розривом дистанції на форсажних режимах. У цій ситуації мова дійсно йде на секунди й багато чого залежить від самого літака, від його маневровості та дозволеного перевантаження", – пояснюють експерти.

Уламки винищувача Су-35

Фото: armyinform

Дозволене перевантаження для винищувача Су-35 становить бл. 9G, а для Су-34 – 7G. Крім того, Су-34 важчий за Су-35 приблизно на 4 тонни (для пустих) і перед виконанням маневру ще повинен скинути свої бомби, що накладають додаткові обмеження на можливість маневру. Тому 35-кам легше здійснити маневр і уникнути ураження.

Попри це, після повномасштабного вторгнення в Україну рашисти вже втратили щонайменше десяток Су-35. Перші два – збиті в районі Ізюма навесні 2022 року, третій влітку в районі Нової Каховки. 

Упродовж 2023 року Росія втратила п'ять винищувачів Су-35. Один із них був збитий над територією Брянської області 13 травня, яке тоді назвали "чорним днем російської авіації". Того ж місяця один з літаків, який якраз завдавав авіабомбових ударів, знищили над Чорним морем. Ще два літаки Су-35 ліквідувала російська ППО.

У лютому впродовж трьох днів ЗСУ уразили два винищувачі Су-35 – 17 лютого над Донеччиною та 19-го – над Чорним морем. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з окупованого селища Рибацьке, де у воді лежить хвостова частина Су-35. За перехопленням розмов російських рятувальників, пілот цього літака лежить "лицем у воді".

Ця інформація, переконані у Defense Express, вказує на те, що Повітряні сили України вже методично реалізують досі офіційно не оголошені далекобійні зенітні можливості. Так Су-35 впав аж за 80 км від лінії фронту. 

"Завдяки далекобійним можливостям утворюється рубіж в якому ворог немає змоги без втрат здійснювати будь-які операції", – йдеться в матеріалі.

Теги:
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