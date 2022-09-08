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Головна війна з Росією Примусове оголення, допити про сім'ю: керівництво ООН заявило про численні порушення прав українців у фільтраційних таборах РФ

Примусове оголення, допити про сім'ю: керівництво ООН заявило про численні порушення прав українців у фільтраційних таборах РФ

8 вересня, 2022 четвер
10:25
війна з Росією Оленівка

На засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 7 вересня, помічниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з прав людини Ілзе Брандс Кехріс розповіла на численні порушення, пов’язані з російськими фільтраційними таборами для українців на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє агенція "Укрінформ".

За словами помічниці генсека ООН Ілзе Брандс Кехріс, управління верховного комісара з прав людини задокументувало багато випадків, коли російські окупанти наказували цивільним мешканцям покинути свої домівки чи укриття й доставляли їх на контрольовану РФ українську територію або в Росію.

"Кехріс виловила занепокоєння тим, що РФ запровадила спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без батьківської опіки, та їх усиновлення у РФ. Відповідно до статті 54-ї Женевської конвенції змінювати особистий статус таких дітей, включаючи громадянство, заборонено", - йдеться у повідомленні.

Помічниця генсекретаря ООН з прав людини зазначила, що російські військові піддають українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях або переміщаються через них, так званій фільтрації – системі перевірок безпеки й збору персональних даних.

"Ця практика призвела до численних порушень прав людини… Наш офіс задокументував, що під час фільтрації російські збройні сили та пов'язані з ними озброєні групи піддавали людей особистому огляду, який іноді включає примусове оголення та докладні допити про походження, сімейні зв'язки, політичні погляди та пристрасті конкретної особи", - сказала Кехріс.

За словами Кехріс, росіяни перевіряють особисті речі, зокрема мобільні пристрої, і збирають дані, фотографії та відбитки пальців.

"При цьому людей часто залишають без належного доступу до їжі, води та засобів гігієни. Жінки та дівчата під час таких процедур наражаються на ризик сексуального насильства. А особам, яких підозрюють у належності до ЗСУ чи державних установ, або які дотримуються проукраїнських чи антиросійських поглядів, зазнають тортур. Зафіксовано випадки зникнення людей", - йдеться у повідомленні.

  • Російські окупанти збільшують кількість "фільтраційних таборів". Зафіксовані нові пункти знущань у бердянській колонії, школі на Херсонщині та у місті Джанкой.
  • Постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що дії Росії в Україні нагадують сталінські методи, зокрема російські фільтраційні табори – це спроба фізично знищити український народ.
  • Чиновники адміністрації президента Росії Володимира Путіна контролюють та координують фільтраційні операції на захоплених територіях в Україні. Росія використовує фільтраційні табори для допитів і насильницького вивезення громадян України.

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