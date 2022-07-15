Принцип кисневої маски. Травматерапевтка Оксана Наконечна розповіла про те, як допомогти собі під час сильного стресу
Оксана Наконечна, травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова розповіла про важливість підтримки психологічного здоров’я, поділилась методикою того, як допомогти собі в стресовому періоді
Існує вправа, яка називається "Екстремальна валіза". Методика виконання цієї вправи досить проста: людина має подумати й написати три речі, які їй допомагають, чи допомагали справитися зі стресом. Про це розповіла Оксана Наконечна в інтерв'ю Еспресо.
"Ми просимо подумати й написати три речі, які вам допомагають, чи допомагали справитись зі стресом. Будь-що. Це не обов’язково те, що зараз робите. Це могло бути колись. Наприклад 5 років тому. І проранжувати. На першому місці поставити те, що найкраще допомагає. На другому – трошки менше. На третьому – ще менше. І ми даємо список",- прокоментувала Оксана Наконечна.
Повідомляється, що у цьому списку, в ролі речей, які заспокоюють людину, може виступати будь-що. Річ у тому, що в стресі люди схильні забувати про те, що їм допомагає.
"Це можуть бути стосунки з кимось, розмови, подорожі, природа, малювання, певні заняття, хобі, тварини, песики, котики, рибалка, садіння городу, музика, заняття спортом. Дуже цікаво слухати ці відповіді людей. Вони пригадують. Бо в стресі ми так ніби забуваємо про те, що нам допомагало. Ми намагаємося людям про це нагадати", - зазначає травматерапевтка.
Також існує принцип кисневої маски, повідомляє Оксана Наконечна. Суть її полягає в тому, що в разі катастрофи, людина має надягнути маску спершу на себе, аби мати змогу допомагати іншим. Тому, коли ми задаємо собі питання "яка перша людина, якій я маю допомогти?", відповідь має бути — я сам. Тричі потрібно переконатися, що особисто ти в порядку, а після цього вже допомагати іншим.
"Принцип кисневої маски. Коли ви в ресурсі, коли ви окей, коли ви стабільні, тільки тоді ви допоможете іншим. Не інакше. Це стосується й волонтерки так само. Важливо відпочивати. Компенсувати стрес. Відпочив, набрався ресурсу, поїхали далі", - коментує вона.
Наша психіка така ж як і наше тіло — потребує допомоги та лікування. Оксана Наконечна закликає всіх спостерігати за своїм станом та в разі чого звертатися до фахівця.
"Стрес потрібно компенсувати. Навантаження міняти з розслабленням, відпочинком. Ми маємо підживлювати свою енергію. Треба спостерігати за собою. І якщо ви бачите, що не справляєтесь – треба звертатись до фахівця. Психіка така сама як і тіло. І зламана нога сама по собі не заживе. Треба лікувати. Так само і психіки. Є подряпини, які самі затягнуться. Є травми, які потребують певного часу лікування. А є й такі, з якими треба звертатись до фахівця", - коментує травматерапевтка.
- Станом на 8 червня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час наради щодо питань охорони психічного здоров’я заявив, що близько 15 млн українців потребуватимуть психологічної підтримки через повномасштабну війну, а 3-4 млн матимуть потребу в медикаментозному лікуванні через психічні розлади.
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