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OPINION

Про причини оголошення підозри керівнику Держспецзв’язку

Віталій Дейнега
21 листопада, 2023 вiвторок
16:02
Погляд Віталій Дейнега

Кілька слів про корупцію на дронах та "захищені" компʼютери за мільйони для армії. Трохи особистих оцінювальних суджень

Керівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та дехто з його підлеглих отримали підозри у справі про розкрадання коштів.

У справі, обшуки по якій відбулися пів року тому. Якби її було розкрито швидше – то армію було б в значно більшій мірі цифровізовано, в росіян була б менша перевага в дронах, ми б отримували значно більше міжнародної ІТ допомоги для армії, а я, скоріш за все, зберіг би посаду. Але добре, що хоч так.

Тепер спробую пояснити, про що я.

Я розумію, що більшості з вас назви різних ЦОВВ та ДП "Держспецкорупмонтаж" мало про що скажуть, але в політичному житті держави все сильно інакше. Держспецзвʼязку (скорочено ДССЗЗІ) – це корупція (на мою думку). Ця структура була створена саме для цього ще задовго до Майдану.

Вона не несе особливої відповідальності, але може пхати палиці у колеса і не давати цифровізуватися. Така собі кібернетична санепідемстанція. Це одна з небагатьох структур, яку з тих часів практично не було реформовано.

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Щобільше, з початком повномасштабної війни вони встигли сильно збільшити свій вплив і повноваження, фактично підімʼявши під себе всю тему кіберзахисту (військового і цивільного) а також дрони, й фактично стали "гаманцем і руками" Мінцифри в дуже багатьох питаннях. Так-так, вам не здалося.

Десятки мільярдів гривень з держбюджету на "Армію дронів" цьогоріч і наступного року, а також 13 мільярдів з військового податку, який забрали з місцевих бюджетів, теж пішли чи скоро підуть сюди.

Що купувалося і ціни є інформацією з обмеженим доступом. Але, за моїми даними, там є що розслідувати. І обсяги там значно більші.

Крім того Держспецзвʼязку, її накази та норми, які б мали підвищувати захищеність інформації в державних органах, призводять до космічного здорожчання, технічної убогості рішень і корупції, корупції та ще раз корупції.

Найбільший вплив їхні регулювання мають на системи, які обробляють інформацію з обмеженим доступом. Фактично через це армію неможливо цифровізувати, бо виміряти випромінення в підвалі в Бахмуті чи Авдіївці, купити туди засоби шифрування українського виробництва (і за всі гроші), поставити туди компʼютери в залізному "захищеному від випромінення" корпусі (теж за сотні тисяч, а іноді й мільйони гривень), встановити на них Windows 7 або 10 (бо Windows 11 Держспецзвʼязку не сертифікувало), і отримати на це все сертифікат відповідності в одній з фірм, яку вам дружньо підкажуть в Держспецзвʼязку, – це дуже грубий опис проблеми, наслідком якої є суто паперовий секретний та ДСК документообіг в держорганах та, що важливіше, в ЗСУ.

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Це основна причина, чому "цифра" у військах практично повністю волонтерська і повністю нелегальна. Бо легально і без корупційних моментів (тут погугліть про систему "Дзвін") це чомусь не дуже виходить.

Я бачив, що таке ДССЗЗІ до Майдану. Я можу сказати, що через десять років практично нічого не змінилось.

Ця структура, на мій погляд, як була про папери, так і залишилася. На одних паперах їх кібердідусі підписуються, що у вас система захищена, інші папери йдуть в сумках чи крипті у зворотному напрямку.

На сьогодні ДССЗЗІ стала спрутом, який заповнив усі шпарини з вакуумом влади, які тільки зміг. Далі ще кілька моїх дуже субʼєктивних і вкрай оцінювальних суджень: У ДССЗЗІ є своє лобі в парламенті і, зокрема, але не тільки, депутат Олександр Федієнко в комітеті Нацбезпеки, який тягнув вигідні їм закони, навіть тоді, коли проти були Міноборони та ЗСУ.

У них є лобі в уряді у вигляді багатьох заступників Мінцифри. У них доволі міцний ситуативний союз с СБУ. У них є лобі в Офісі президента у вигляді Михайла Федорова.

І якби не ІТ коаліція в Рамштайні, у них би була монополія на міжнародну допомогу у сфері ІТ та кібербезпеці.

Але це лише верхівка айсберга. Важливо розуміти, що голова цієї служби (на мою думку – це лише "фунт", якого легко замінять на іншого). Думаю, що ви й не знали про його існування до того, як прочитали цей пост. І це погана новина. Але є і хороша – є підстави думати, що це не остання підозра. Також є відчуття що через певний час підозри чекають і на декого з інших. Але цього прийдеться почекати.

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Але це каральна частина. Вона дає відчуття справедливості, але проблему не вирішує. А щоб такого не було в майбутньому, потрібні речі, про які я казав з першого дня на посаді:

  1. Повна незалежність Міноборони у сфері кіберзахисту від ДССЗЗІ. І передача ІТ сектору Міноборони права визначати вимоги до кіберзахисту систем ЗСУ.
  2. Передача дронів в профільні міністерства (Мінстратегпром та Міноборони).
  3. Повний перезапуск ДССЗЗІ, а не лише зміна кількох людей, вину яких змогли довести.
  4. Створення системи антикорупційного громадського нагляду за ДССЗЗІ.
  5. Зняття раз і назавжди з другого читання закону 8087, з яким я боровся з першого до останнього дня на посаді, та який писали під керівництвом людей, яким сьогодні вручили підозри.
  6. Глибокий і прискіпливий аудит закупівель по "Армії дронів".

Але саме за цю позицію я свою посаду і втратив.

За моїми субʼєктивними судженнями та неперевіреною інформацією.

Але я радий що хоча б цю справу замʼяти не змогли. Далі буде... 

Джерело

Про автора. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони, засновник фонду "Повернись живим"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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