Керівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та дехто з його підлеглих отримали підозри у справі про розкрадання коштів.

У справі, обшуки по якій відбулися пів року тому. Якби її було розкрито швидше – то армію було б в значно більшій мірі цифровізовано, в росіян була б менша перевага в дронах, ми б отримували значно більше міжнародної ІТ допомоги для армії, а я, скоріш за все, зберіг би посаду. Але добре, що хоч так.

Тепер спробую пояснити, про що я.

Я розумію, що більшості з вас назви різних ЦОВВ та ДП "Держспецкорупмонтаж" мало про що скажуть, але в політичному житті держави все сильно інакше. Держспецзвʼязку (скорочено ДССЗЗІ) – це корупція (на мою думку). Ця структура була створена саме для цього ще задовго до Майдану.

Вона не несе особливої відповідальності, але може пхати палиці у колеса і не давати цифровізуватися. Така собі кібернетична санепідемстанція. Це одна з небагатьох структур, яку з тих часів практично не було реформовано.

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Щобільше, з початком повномасштабної війни вони встигли сильно збільшити свій вплив і повноваження, фактично підімʼявши під себе всю тему кіберзахисту (військового і цивільного) а також дрони, й фактично стали "гаманцем і руками" Мінцифри в дуже багатьох питаннях. Так-так, вам не здалося.

Десятки мільярдів гривень з держбюджету на "Армію дронів" цьогоріч і наступного року, а також 13 мільярдів з військового податку, який забрали з місцевих бюджетів, теж пішли чи скоро підуть сюди.

Що купувалося і ціни є інформацією з обмеженим доступом. Але, за моїми даними, там є що розслідувати. І обсяги там значно більші.

Крім того Держспецзвʼязку, її накази та норми, які б мали підвищувати захищеність інформації в державних органах, призводять до космічного здорожчання, технічної убогості рішень і корупції, корупції та ще раз корупції.

Найбільший вплив їхні регулювання мають на системи, які обробляють інформацію з обмеженим доступом. Фактично через це армію неможливо цифровізувати, бо виміряти випромінення в підвалі в Бахмуті чи Авдіївці, купити туди засоби шифрування українського виробництва (і за всі гроші), поставити туди компʼютери в залізному "захищеному від випромінення" корпусі (теж за сотні тисяч, а іноді й мільйони гривень), встановити на них Windows 7 або 10 (бо Windows 11 Держспецзвʼязку не сертифікувало), і отримати на це все сертифікат відповідності в одній з фірм, яку вам дружньо підкажуть в Держспецзвʼязку, – це дуже грубий опис проблеми, наслідком якої є суто паперовий секретний та ДСК документообіг в держорганах та, що важливіше, в ЗСУ.

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Це основна причина, чому "цифра" у військах практично повністю волонтерська і повністю нелегальна. Бо легально і без корупційних моментів (тут погугліть про систему "Дзвін") це чомусь не дуже виходить.

Я бачив, що таке ДССЗЗІ до Майдану. Я можу сказати, що через десять років практично нічого не змінилось.

Ця структура, на мій погляд, як була про папери, так і залишилася. На одних паперах їх кібердідусі підписуються, що у вас система захищена, інші папери йдуть в сумках чи крипті у зворотному напрямку.

На сьогодні ДССЗЗІ стала спрутом, який заповнив усі шпарини з вакуумом влади, які тільки зміг. Далі ще кілька моїх дуже субʼєктивних і вкрай оцінювальних суджень: У ДССЗЗІ є своє лобі в парламенті і, зокрема, але не тільки, депутат Олександр Федієнко в комітеті Нацбезпеки, який тягнув вигідні їм закони, навіть тоді, коли проти були Міноборони та ЗСУ.

У них є лобі в уряді у вигляді багатьох заступників Мінцифри. У них доволі міцний ситуативний союз с СБУ. У них є лобі в Офісі президента у вигляді Михайла Федорова.

І якби не ІТ коаліція в Рамштайні, у них би була монополія на міжнародну допомогу у сфері ІТ та кібербезпеці.

Але це лише верхівка айсберга. Важливо розуміти, що голова цієї служби (на мою думку – це лише "фунт", якого легко замінять на іншого). Думаю, що ви й не знали про його існування до того, як прочитали цей пост. І це погана новина. Але є і хороша – є підстави думати, що це не остання підозра. Також є відчуття що через певний час підозри чекають і на декого з інших. Але цього прийдеться почекати.

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Але це каральна частина. Вона дає відчуття справедливості, але проблему не вирішує. А щоб такого не було в майбутньому, потрібні речі, про які я казав з першого дня на посаді:

Повна незалежність Міноборони у сфері кіберзахисту від ДССЗЗІ. І передача ІТ сектору Міноборони права визначати вимоги до кіберзахисту систем ЗСУ. Передача дронів в профільні міністерства (Мінстратегпром та Міноборони). Повний перезапуск ДССЗЗІ, а не лише зміна кількох людей, вину яких змогли довести. Створення системи антикорупційного громадського нагляду за ДССЗЗІ. Зняття раз і назавжди з другого читання закону 8087, з яким я боровся з першого до останнього дня на посаді, та який писали під керівництвом людей, яким сьогодні вручили підозри. Глибокий і прискіпливий аудит закупівель по "Армії дронів".

Але саме за цю позицію я свою посаду і втратив.

За моїми субʼєктивними судженнями та неперевіреною інформацією.

Але я радий що хоча б цю справу замʼяти не змогли. Далі буде...

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Про автора. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони, засновник фонду "Повернись живим"

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