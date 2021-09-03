Промоутер назвав Усика "найскладнішим суперником в кар'єрі Джошуа"
Промоутер Едді Хірн переконаний, що Олександр Усик - це найскладніший суперник в кар'єрі Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Pro Boxing Fans.
Попри це Хірн розповів, що Ентоні Джошуа не переживає, а старанно готується і виглядає розслабленим.
"Бачив Джошуа минулого тижня на заході від Sky. Він розслаблений, в хорошій формі, проводить відмінні спаринги. Ентоні відчуває себе добре. Напевно, Усик - найскладніший суперник у кар'єрі Джошуа. Але тут все ще можна поставити знак питання, чи не так? Думаю, що Усик адаптувався до суперважкої ваги. Це буде проблемою. Можливо, ми отримаємо те, що бачили в бою проти Чісори. Не думаю, що цього буде достатньо для перемоги", - сказав промоутер Едді Хірн.
Олександр Усик проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 1 вересня колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здатен нокаутувати британця Ентоні Джошуа.
- 1 вересня український боксер Владислав Сіренко заявив, що спаринги зі співвітчизником Олександром Усиком ніколи не були легкою прогулянкою.
- Після цього британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що у бою проти Усика влаштує справжнє шоу для вболівальників.
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