Противник вже проґавив можливість наступати на Миколаїв, - військовий експерт Defense Express Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, коли ворог потрапив на правий беріг річки Дніпро - це і була частина наступальної операції на Миколаїв
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тоді у противника були всі можливості - мости, переправи та наступальний порив, але противник не зміг цього зробити. Зараз для ворога виконання завдання наступу на Миколаїв в рази складніше. Навіть просте забезпечення військ, які будуть оборонятися в цьому районі вже для противника складне. Не говорячи про можливість наступу на цьому напрямку", - підкреслив Рябих.
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