Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тоді у противника були всі можливості - мости, переправи та наступальний порив, але противник не зміг цього зробити. Зараз для ворога виконання завдання наступу на Миколаїв в рази складніше. Навіть просте забезпечення військ, які будуть оборонятися в цьому районі вже для противника складне. Не говорячи про можливість наступу на цьому напрямку", - підкреслив Рябих.

Протягом минулої доби, 8 серпня, на Південному напрямку українські захисники ліквідували 23 військових РФ, а також знищили ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72 та самохідну гаубицю "Мста-С"

За день, 9 серпня, українська авіація влучила по 2 опорних пунктах окупантів, які розташовані у понад 40 км від Херсону

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