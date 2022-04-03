Проводиться розмінування та перевірка укрить, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп: українців закликали поки не повертатись у звільнені населені пункти Київщини

Про це Маляр повідомила у Facebook.



"У Київській області завершується проведення рейдових дій на предмет виявлення та знищення противника. Сьогодні противника не виявлено. Громадянам рекомендовано поки що утриматись від повернення у звільнені населені пункти, оскільки проводиться перевірка укрить, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп. Також зараз проводиться розмінування. Ворог залишив багато мін і нажаль є трагічні випадки підривів на мінах", - йдеться у повідомленні Ганни Маляр.





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