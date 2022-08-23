Про це повідомляє ERR, з посиланням на міністра закордонних справ Урмас Рейнсалу.

"Естонія розглядає заяви ФСБ як провокацію РФ. Більше нам до цього нічого додати", - сказав Рейнсалу.

Він зазначив, що Росія намагається чинити тиск на Естонію, за її підтримку України.

Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня.

21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.

Вже в обід 22 серпня федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби.

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