Путін дві години розмовляв з Макроном та заявив, що РФ відкрита до діалогу з Україною

Про це повідомляє BFM TV.

За інформацією французького видання, розмова по відеозв'язку тривала понад дві години.

У Кремлі заявили, що Путін заявив Макрону, що "попри непослідовність та неготовність Києва до серйозної роботи - російська сторона, як і раніше, відкрита до діалогу".

Також російський диктатор закликав країни Заходу припинити постачати Україні зброю.

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.

30 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у ході переговорів з Україною Москва вимагає скасування санкцій та затвердження статусу російської мови.

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