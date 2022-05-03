Путін дві години розмовляв з Макроном та заявив, що РФ відкрита до діалогу з Україною
Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що РФ готова до діалогу з Україною
Про це повідомляє BFM TV.
За інформацією французького видання, розмова по відеозв'язку тривала понад дві години.
У Кремлі заявили, що Путін заявив Макрону, що "попри непослідовність та неготовність Києва до серйозної роботи - російська сторона, як і раніше, відкрита до діалогу".
Також російський диктатор закликав країни Заходу припинити постачати Україні зброю.
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