Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Одним з варіантів планів Б, В, Г, які розглядає РФ де можна знайти вихід з ситуації, що складається - це втягування країн НАТО, зокрема країн Балтії й Польщі, в цю війну. Росія сподівається, що втягування цих країн означатиме, що конфлікт розростатиметься. Країни, які сьогодні мовчки підтримують РФ, теж втягнуться в конфлікт. Набуття міжнародного характеру, характеру прямого збройного зіткнення для росіян було б одним з виходів з ситуації. Тому, що тоді буде зрозуміло навіщо відбувається мобілізація. Країни НАТО безпосередньо воюють з РФ. Путін готовий штовхнути свою країну в топку для того, щоб зберегти владу", - наголосив Подорожній.

Також політтехнолог додав, що за 20 років свого правління Путін зачистив все в верхівці влади таким чином, щоб ніхто не був проти нього.

"Я не погоджуюсь що там є хтось в оточенні Путіна, який готовий йому "лапти сплести". Звісно, є незадоволені ситуацією. Думаю, що це економічний блок російської влади має бути незадоволеним. Вони не відповідають за ситуацію на фронті й не очікували таких результатів. За 20 років свого правління Путін зачистив все в верхівці таким чином, що ніхто "нявкати" проти не буде", - підкреслив Подорожній.

Політтехнолог також пригадав засідання Ради безпеки Росії, яке транслювалось 23 лютого.

"Поплічники Путіна виходили й кожен "обмазувався" об рішення про визнання держав ЛДНР, а в кінцевому підсумку і початку війни. "Обмазував" кожного публічно, що це не тільки він несе відповідальність за рішення. За рішення несуть відповідальність його поплічники та російський народ. Тому, коли звучать заяви - це реалізація одного з планів глобалізації прямого зіткнення, прямого військового конфлікту. Наскільки Росія набуде союзників в разі, якщо країни члени НАТО будуть залучені в військовому конфлікті, будемо дивитись.Такий варіант я б не відкидав", - зауважив Подорожній.

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