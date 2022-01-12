"Путін тепер не відчуватиме спокійний тил": екснардеп Іллєнко припустив, що РФ втрачатиме ресурси через намагання контролювати Казахстан
Колишній народний депутат Андрій Іллєнко вважає, що президент РФ Володимир Путін тепер очікуватиме постійного загострення з боку Казахстану
Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Путіну вдалось зараз зробити декілька речей. По-перше, він здійснив, фактично, військову інтервенцію в Казахстан і те, що там Токаєв заявляє - це тепер воля Путіна. Захоче Путін вивести війська - виведе, не захоче - нічого Токаєв не зробить, будуть російські війська стояти стільки, скільки захоче Путін. І в будь-який момент можуть повернутися, якщо раптом, щось піде не так", - заявив екснардеп.
На його думку, Путін використав абсолютно мертву структуру, яка існувала лише на папері, - ОДКБ.
"Він показав, що може їївикористовувати, як жандармську коаліцію престарілих диктаторів для придушення революцій. От якщо НАТО захищає народи своїх членів від іноземної агресії, то ОДКБ захищає диктаторів від власних народів", - вважає Іллєнко.
Екснардеп додав, що Росія буде нести втрати.
"Вони розширюють простір, який вони мають контролювати, і територію, на яку їм потрібно розпорошувати свої військові, економічні, дипломатичні, спецслужбістські ресурси. Казахстан - це тепер не та територія, яку Путін відчуватиме як спокійний тил. Тепер звідти він буде постійно очікувати нового загострення. Казахи не забудуть вриву російських військ в такий момент і наслідки для РФ будуть", - підсумував Іллєнко.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку, на всій території країни ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 11 січня Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.
- Токаєв заявив, що виведення сил Організації Договору про колективну безпеку з країни почнеться 13 січня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.59
Купівля 27.59Продаж 27.87
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе