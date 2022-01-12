"Путін тепер не відчуватиме спокійний тил": екснардеп Іллєнко припустив, що РФ втрачатиме ресурси через намагання контролювати Казахстан

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Путіну вдалось зараз зробити декілька речей. По-перше, він здійснив, фактично, військову інтервенцію в Казахстан і те, що там Токаєв заявляє - це тепер воля Путіна. Захоче Путін вивести війська - виведе, не захоче - нічого Токаєв не зробить, будуть російські війська стояти стільки, скільки захоче Путін. І в будь-який момент можуть повернутися, якщо раптом, щось піде не так", - заявив екснардеп.



На його думку, Путін використав абсолютно мертву структуру, яка існувала лише на папері, - ОДКБ.



"Він показав, що може їївикористовувати, як жандармську коаліцію престарілих диктаторів для придушення революцій. От якщо НАТО захищає народи своїх членів від іноземної агресії, то ОДКБ захищає диктаторів від власних народів", - вважає Іллєнко.



Екснардеп додав, що Росія буде нести втрати.



"Вони розширюють простір, який вони мають контролювати, і територію, на яку їм потрібно розпорошувати свої військові, економічні, дипломатичні, спецслужбістські ресурси. Казахстан - це тепер не та територія, яку Путін відчуватиме як спокійний тил. Тепер звідти він буде постійно очікувати нового загострення. Казахи не забудуть вриву російських військ в такий момент і наслідки для РФ будуть", - підсумував Іллєнко.



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