Ракетні удари по Києву, де перебуває Генсек ООН – це намагання російського керівництва принизити глобальні інституції, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що сьогоднішні ракетні удари по Києву вкотре відкривають справжнє ставлення РФ до глобальних інституцій
Про це він розповів у своєму відеозверненні.
"По завершенню наших перемовин з Генсеком ООН у місто полетіло 5 ракет. Це багато про що говорить, про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що ця організація уособлює. А отже вимагає відповідної потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні, по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам вкотре засвічує, що ще не можна розслаблятися , не можна думати нібито війна закінчується, ще потрібно боротися і гнати окупантів", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 28 квітня, близько 20.00 у Києві пролунали вибухи. Міністр закордонних справ назвав вечірні обстріли української столиці черговою демонстрацією ставлення Росії до України, Європи та світу. Міністр оборони вважає, що це напад на світову безпеку
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