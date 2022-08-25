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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Референдуму" не буде на Донеччині й Луганщині: щоб його провести, окупантам потрібен повний контроль території в адміністративних межах, - аналітик Гармаш
Ексклюзив

"Референдуму" не буде на Донеччині й Луганщині: щоб його провести, окупантам потрібен повний контроль території в адміністративних межах, - аналітик Гармаш

25 серпня, 2022 четвер
19:41
війна з Росією Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України

Аналітик Сергій Гармаш зауважив, що поки окупанти не контролюють повністю території, вони не зможуть провести "референдуми"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Однозначно "референдуму" не буде на окупованих територіях Донеччині й Луганщині, тому що для проведення "референдуму" їм треба повністю контролювати території Донецької та Луганської областей в адміністративних межах, - підкреслив Гармаш.

Аналітик нагадав, що Путін визнав так звані ДНР та ЛНР саме в адміністративних межах.

"Отже, поки вони не контролюють ці території, вони не можуть провести "референдум". Це буде означати проведення "референдуму" на частині територій, а не на всіх територіях", - зазначив Гармаш.

  • Ще в середині серпня російські телеграм-канали писали про те, що вірогідність проведення референдумів на ново окупованих землях України 11 вересня вкрай мала. Причиною того стало те, що не захоплено решти Донецької та Луганської областей. Тоді ще у Кремлі боялись, що такий крок населення РФ може потрактувати, як слабкість влади. Та тепер, схоже, рішення про скасування референдумів у вересні ухвалено і в медіа запущено тези з оправданням. Та від самої ідеї плебісцитів точно не відмовились – імовірно їх можуть готувати на грудень-січень.
  • У Росії вже через медіа поширюють наративи про те, що референдуми і не планували, а все для того, щоби не визнавати, що їх проведення неможливе через захисників Донбасу та шалений спротив місцевого населення Півдня України

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