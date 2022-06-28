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Регіональні конфлікти можуть злитися у велике протистояння між демократичним та автократичним світом, - дипломат Осипенко

28 червня, 2022 вiвторок
18:05
Світ танк

Руслан Осипенко, дипломат, економіст-міжнародник зазначив, що Путін фактично викинув на смітник ялтинсько-потсдамську систему безпеки, що створювалася за результатами Другої світової війни

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З моєї точки зору, я не хочу нікого лякати, але хочу сказати, що ми у предтечі такої великої війни. Тому, що Путін зламав ялтинсько-потсдамську систему безпеки, що створювалася за результатами Другої світової війни", - зазначив дипломат.

Руслан Осипенко пояснив, що за ялтинсько-потсдамської системи міжнародних відносин чітко підтверджувався суверенітет країн, недоторканість кордонів, які не можна змінювати силовим шляхом, а Путін фактично все викинув на смітник.

"Тому зараз ці регіональні конфлікти, які відбуваються на Близькому Сході, війна в Україні, також потенційно можлива війна в азійсько-тихоокеанському регіоні, сперечання між Китаєм та Індією – вони всі можуть злитися у велике протистояння. Є вже база і лінія розподілу між табором демократичних країн та з іншого боку автократичних країн, що будуть воювати", - зауважив Осипенко.

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