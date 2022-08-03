РФ через світових політиків просуває тезу про готовність до перемовин з Україною та створює імідж миролюбної країни, - Центр при РНБО
РФ через ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера й першу леді Ірландії поширює тезу про готовність до перемовин з Україною та створює імідж миролюбної держави
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"ЦПД повідомляє: російська пропаганда схиляє Україну до перемовин. Останнім часом Росія активно використовує іноземних політиків та намагається нав’язати світові думку, що вона згодна на мирні перемовини з Україною", - зауважили у відомстві.
Посилаючись на слова дружини президента Ірландії, російські пропагандисти пишуть, що "конфлікт в Україні триватиме, доки Москва та Київ не домовляться про припинення вогню". Через ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера РФ заявляє Заходу про готовність сісти за стіл переговорів.
"Такі маніпуляції із заявами окремих спікерів - елемент інформаційно-психологічної операції росії, мета якої - створити навколо РФ імідж миролюбної країни. Агресор продовжує дезінформувати про схильність до миру, наголошуючи на підписанні мирної угоди про вивіз заблокованого українського зерна. Водночас Росія не припиняє обстрілювати населені пункти України та вбивати мирне населення", - наголосили в Центрі при РНБО.
- 20 липня Сергій Лавров також пригрозив країнам Європи зіткненням з Росією через постачання зброї до України й заявив, що надання українцям озброєння перешкоджає перемовинам.
- 20 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що РФ прагне крові, а не переговорів.
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