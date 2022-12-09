РФ прагне вдавати готовність до перемовин і вплинути на істеблішмент США щодо згоди з окупацією України, - аналітик Бурковський
Росія хоче далі здаватися готовою до перемовин і схилити американських експертів до думок щодо здачі частини українських територій
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.
"Те. що сказав Пєсков, що ми щось там "недозахопили" - це ж меседж у відповідь на заяву Байдена під час візиту Макрона. Він сказав, що не бачить справжньої готовності Путіна до завершення війни. Зараз Росія на пропагандистському рівні каже: "Ми захопимо ще трішки і будемо готові з вами розмовляти", - зазначив він.
На думку аналітика, це робиться для двох речей.
"Перше - пропагандисти будуть казати, що РФ готова до переговорів, а Україна впирається. Два - всередині істеблішменту США знову будуть лунати голоси: "Давайте змиримось, що частина України захоплена, це задовольнить Путіна, війна буде припинена". В публічному просторі ці тези про готовність Росії до переговорів можна буде продовжувати повторювати знову і знову. Друге - щоб у експертній дискусії в США казали: "Давайте ми натиснемо або вмовимо Україну, щоб прийняти ці факти і зупинити війну ціною українських життів та територій. Щоб не виникло більшої війни між США та Росією", - підсумував Бурковський.
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