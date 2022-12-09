Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

"Те. що сказав Пєсков, що ми щось там "недозахопили" - це ж меседж у відповідь на заяву Байдена під час візиту Макрона. Він сказав, що не бачить справжньої готовності Путіна до завершення війни. Зараз Росія на пропагандистському рівні каже: "Ми захопимо ще трішки і будемо готові з вами розмовляти", - зазначив він.

На думку аналітика, це робиться для двох речей.

"Перше - пропагандисти будуть казати, що РФ готова до переговорів, а Україна впирається. Два - всередині істеблішменту США знову будуть лунати голоси: "Давайте змиримось, що частина України захоплена, це задовольнить Путіна, війна буде припинена". В публічному просторі ці тези про готовність Росії до переговорів можна буде продовжувати повторювати знову і знову. Друге - щоб у експертній дискусії в США казали: "Давайте ми натиснемо або вмовимо Україну, щоб прийняти ці факти і зупинити війну ціною українських життів та територій. Щоб не виникло більшої війни між США та Росією", - підсумував Бурковський.



Президент США Джо Байден заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, якби той виявив інтерес закінчити війну в Україні

8 грудня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що РФ не збирається"приєднувати" нові території України, проте хоче "звільнити" ті, що вже були анексовані.