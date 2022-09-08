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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ тримає у заручниках двох громадян США, тому Байден не робить символічного кроку - визнання Росії спонсором тероризму, - професор Айзенберг
Ексклюзив

РФ тримає у заручниках двох громадян США, тому Байден не робить символічного кроку - визнання Росії спонсором тероризму, - професор Айзенберг

8 вересня, 2022 четвер
08:15
війна з Росією Володимир Путін

Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг вважає, що визнання Росії державою-спонсором тероризму нічого не змінить для Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По-перше, проти Росії вже введено усі санкції, які передбачені законами США для держав-спонсорів тероризму. Це обмеження або заборона експорту будь-яких товарів подвійного призначення, заборона інвестицій. По-друге, Росія тримає у заручниках двох громадян США, у тому числі олімпійську чемпіонку з баскетболу Брітні Грайнер, тримають безпідставно. США намагаються цих заручників визволити, запропонували Росії обмін. Поки це не відбудеться, США не будуть робити цього символічного кроку. Тому, що визнання Росії державою-спонсором тероризму буде кроком символічним", - пояснив Айзенберг.

За словами професора, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр навела кілька інших причин.

"З пояснень зрозуміло, що немає консенсусу серед союзників США, таке визнання може призвести до ускладнень у взаєминах США з союзниками. Адміністрація Джо Байдена вважає важливим єдність Заходу, єдність усіх країн НАТО, країн Великої сімки щодо дій проти Росії. Також це може ускладнити взаємодію з організаціями, які доставляють гуманітарну допомогу", - зауважив Айзенберг.

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