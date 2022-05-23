Ринку пального України потрібні прямі довгострокові угоди з європейськими виробниками нафтопродуктів, - експерт з енергетичних питань Рябцев

Про це він розповів в етері Еспресо.

Експерт з енергетичних питань зазначив, що центральні органи виконавчої влади повинні зайнятися формуванням політики по ситуації на ринку пального, а не вирішувати окремі питання та задовільняти заявки трейдерів (трейдер - учасник біржової торгівлі, що здійснює торгово-інвестиційні операції з метою отримання прибутку, - ред.)



"Потрібно домогтися, щоб трейдери підписали довгострокові угоди з виробниками нафтопродуктів у Європі, щоб ці нафтопродукти постійно і систематично надходили на український ринок. Зараз трейдери скуповують лише те, що залишається на вільному ринку. Тим більше, якщо буде запроваджено ембарго на експорт російської нафти та нафтопродуктів, то у майбутньому на вільному ринку Європи палива не буде. Тому потрібно підписати прямі договори та після цього подивитися, чи достатньо цього обсягу палива, щоб задовольнити всі потреби українських споживачів, з огляду на скорочення попиту через війну. Також потрібно вияснити чи здатні українські пункти пропуску до такого обсягу нафтопродуктів. Якщо його не достатньо, то потрібно включити інфраструктури держрезерву" – зауважив директор науково-технічного центру .



Геннадій Рябцев додав, що треба звернутися до споживачів та сказати, що є проблеми з пальним і швидко їх вирішити не вдасться, тому краще сьогодні більше пального отримувати силам оборони.

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