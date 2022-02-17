Рівень напруження навколо України досягнув максимального рівня з 2014 року, - заступниця генсека ООН на засіданні щодо Мінських угод

Про це заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила під час засідання Ради Безпеки ООН щодо Мінських угод, скликаного Росією, повідомляє Еспресо.TV.



Дікарло наголосила, що ситуація навколо України зараз дуже небезпечна, і всі сторони мають йти виключно дипломатичним шляхом для її розв'язання.



Заступниця підкреслила, що Мінські угоди є єдиним рішенням конфлікту, яке підтримує Рада безпеки ООН. За її словами, за вісім років війни між Росією та Україною не відбулося жодного прогресу щодо впровадження цих домовленостей.



Вона додала, що нещодавні повідомлення про численні порушення режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі викликають занепокоєння.



"Ми не повинні допустити того, щоб ця ескалація загострилася. Ми закликаємо усіх залучених сторін утриматися від будь-яких одностронніх заходів, які йдуть урозріз із Мінськими угодами або підривають подальше їх впровадження, включно з тим, що стосується спеціального статусу певним регіонам Донецької та Луганської областей", - заявила Дікарло.



ООН закликало всі сторони не робити односторонніх кроків, які можуть призвести до порушення Мінських угод.



Нагадаємо, 17 лютого станом на 16:00 російські окупаційні війська 39 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил, з яких 30 - з використанням забороненої Мінськими угодами зброї.

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