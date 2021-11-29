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Різні заяви влади щодо можливого вторгнення РФ породжують недовіру міжнародних партнерів, - нардеп Костенко

29 листопада, 2021 понедiлок
19:04
війна з Росією Роман Костенко

Незрозумілість заяв української влади щодо можливого вторгнення Росії підривають довіру західних партнерів

Про це заявив нардеп від "Голосу" Роман Костенко у програмі "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.

Він прокоментував пресмарафон президента Володимира Зеленського.

"Президент уже зібрав не 300 журналістів, як в минулому році, мабуть довіра падає, а 30 журналістів зібрав і намагався їм довести свою точку зору. Тут все виглядало так, наче це не розмова з суспільством, а намагання сваритись з журналістами і доводити їм, що його точка зору правильна", - вважає Костенко.

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Нардеп порівняв заяву президента про можливий держпереворот та заяву голови Радикальної партії Олега Ляшка про можливе запровадження воєнного стану.

"Коли президент каже, що пан Ляшко там заявив про введення воєнного стану і що начебто від нас інвестори відвернулись. При цьому було заявлено на початку про держпереворот. Я думаю, що прям всі інвестори взялись за руки і прийшли до нас з інвестиціями", - прокоментував Костенко.

Також він заявив про проблеми через подачу різної інформації від влади про можливе вторгнення Росії до України.

"До цього за місяць у всіх ЗМІ наша розвідка повідомляє про пряме вторгнення. При цьому секретар РНБО (Олексій Данілов, - ред) каже, що не буде ніякого вторгнення, потім президент. І ось ця незрозумілість, вона більше впливає на наших партнерів, коли ми не знаємо, що відбувається. Міноборони каже одне, розвідка - інше, РНБО - третє, президент - четверте. І це оце породжує недовіру міжнародних партнерів", - підсумував Костенко.

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Володимир Зеленський
Голос
вторгнення в Україну
Роман Костенко
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