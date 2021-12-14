Родичі полонених в ОРДЛО купували вугілля для обігріву камер, яке розікрали окупанти, - Денісова про умови в Макіївській колонії

Про це Денісова повідомила в Telegram.

"Обмінялися (з родичами полонених, - ред.) наявною інформацією про стан додержання прав наших громадян, процесу їх звільнення, умов утримання у сумнозвісній Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв’язень", - написала уповноважена.

Денісова зазначила, що в усіх колоніях на тимчасово окупованих територіях умови тримання ув'язнених незадовільні. Зокрема, за ї словами, окупанти розкрадають вугілля, внаслідок чого камери не опалюються.

"Через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами", - написала Денісова.

Крім того, заручники майже не отримують гуманітарну допомогу.

"З останнього гуманітарного конвою, доправленого на тимчасово окуповану територію, цивільні заручники отримали лише туалетний папір, мило та зубну пасту", - повідомила вона.

Такими діями російські окупанти порушують домовленості у рамках Нормандського формату, яких досягли у грудні 2019 року, а також домовленостей 2020 року щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб в ОРДЛО.



Денісова додала, що під час зустрічі обговорили питання фінансової підтримки від держави для родин незаконно ув'язнених українських громадян на окупованих територіях.



Також уповноважена має намір звернутися до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням відвідати Макіївську колонію.



"Звертатимуся до президента МКЧХ Петера Маурера з проханням перевірити розподіл гуманітарної допомоги, а також здійснити візит до Макіївської ВК №32 з метою перевірки умов утримання та забезпечення медикаментами", - зазначила Денісова.



Станом на грудень 2021 року незаконно ув'язнених громадян України на тимчасово окупованих територіях налічується 300 осіб, 40 з яких військовослужбовці.

