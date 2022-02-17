Росія на Радбезі ООН звинуватила Україну в порушенні Віденського документа та Захід у постачанні їй озброєння

Про це заявив представник РФ Сергій Вершинін під час засідання Ради Безпеки ООН, передає Еспресо.TV.

"Україна порушує Віденський документ 2011 року про заходи з укріплення довіри", - заявив Вершинін.

Представник РФ додав, що США передали Україні в 2021 році озброєння на $650 млн. А у січні 2022 року доставлено додаткові партії військової допомоги на $200 млн.

"Це не гра, це не іграшки, це озброєння", - сказав Вершинін.

Також російська сторона нагадала про допомогу Україні Великої Британії, Канади та країн Балтії.

"Усі ці держави надають Києву летальне озброєння. Безпілотні літальні апарати, зенітно-ракетні комплекси, стінгери, джавеліни, стрілецьке озброєння, боєприпаси. Польща поставляє боєприпаси до 122-мм та 125-мм зброї, які заборонені відповідно до Мінських угод", - заявив Вершинін.



Довідка: Віденський документ - це міжнародна угода країн - учасниць ОБСЄ. Її підписали в 2011 році і вона спрямована на підвищення прозорості та довіри між країнами. Одна з умов - країни повинні обмінюватися інформацією про озброєння, чисельність бойової техніки та пересування військ.



Нагадаємо, 27 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення додаткових $39,5 млн на надання гуманітарної допомоги Україні та продовження місії UNIFIER з передачі досвіду українським військовим та Нацгвардії.

У лютому Канада відправила до України вантаж із нелетальним озброєнням та інструкторів, які навчатимуть українських військових. Пізніше країна заявила про кредит на $500 млн і передачу летальної зброї для України.

5 лютого до "Борисполя" прибули військові транспортники з Великої Британії та США.

8 лютого Вадим Пристайко заявив, що Україна підписала з Великою Британією декілька військових угод на $2 млрд. Того ж дня Естонія передала Україні третину своїх протитанкових ракет Javelin.

11 лютого до Києва прибув черговий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки, загальна вага військової допомоги від США сягла 1300 тонн.



