Росія планує оточити Київ і загрожувати йому, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому"
Про це держсекретар США заявив під час спеціального засідання ОБСЄ, передає CNN.
"Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності. Протягом місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни", - зазначив він.
За словами Блінкена, плани РФ оточити та загрожувати українській столиці призведуть до масових порушень прав людини.
"Члени цієї організації і все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов'язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо", - сказав він.
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- Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.
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