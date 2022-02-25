Росія планує оточити Київ і загрожувати йому, - Блінкен

Про це держсекретар США заявив під час спеціального засідання ОБСЄ, передає CNN.



"Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності. Протягом місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни", - зазначив він.



За словами Блінкена, плани РФ оточити та загрожувати українській столиці призведуть до масових порушень прав людини.



"Члени цієї організації і все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов'язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо", - сказав він.

Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.

23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.

Користувачі соцмереж повідомляють, що близько 03:00 25 лютого біля Києва поновилися вибухи.

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