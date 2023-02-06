Виснажливі бої за Бахмут

Якщо не враховувати кордон з Білоруссю, то Збройні сили України ведуть бойові дії на лінії фронту протяжністю понад 800 км. Найбільш важкими є декілька ділянок фронту. Зокрема, Лиманський напрямок, Марʼянка та Авдіївка, Вугледар та звісно місто Бахмут. Сьогодні українські ЗМІ поширили заяву командувача сухопутних військ генерала Сирського, який відповідає за оборону нашої країни на Східному напрямку. За словами Сирського Бахмутський район та саме місто готувались до оборони завчасно. Також він зазначив, що ця місцевість має певні особливості рельєфу. Саме тому у поєднанні з цим природним ландшафтом продумана система інженерних загороджень перетворили цей район на справжню неприступну фортецю. За словами Олександра Сирського ЗСУ використовують усі можливості, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Хочу нагадати, що 3 лютого президент України Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не будуть здавати місто Бахмут. Сьогодні, до речі, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача під час якої учасники знову обговорювали ситуацію навколо Бахмута. Окрему увагу на засіданні було приділено забезпеченню наших підрозділів необхідним озброєнням та боєприпасами.

Ризики оперативного оточення Бахмута

У світових ЗМІ шириться інформація з посиланням на посадових осіб та дані розвідок про те, що потрібно раціонально розглядати відхід нашого угрупування з Бахмуту, якщо ризики оперативного оточення навколо цього міста будуть зростати. Зараз ворог дуже сильно посилив тиск на наші підрозділи в Бахмуті. Зокрема це фронтальні атаки та спроби вийти на траси навколо міста. Тому активні бойові дії тривають на півночі, півдні та сході міста Бахмут. На півночі противник намагається захопити населений пункт Красна Гора та пробиватись по трасі в бік Сіверська, який є складовою нашої поточної оборони. Також ворог підтягує резерви на Миколаївку для подальшого наступу Роздолівку та Васюківку. А на південно-західному напрямку ворог намагається пробитись на трасу Костянтинівка-Бахмут в зоні селища Іванівське. Проте противнику на сьогодні не вдається перерізати трасу. Бої за Іванівське матимуть критичне значення для подальшої оборони міста. У самому Бахмуті ситуація дуже складна. Тиск на місто продовжується з трьох боків. За останні дні нашим підрозділам доводилось відходи з певних будівель у приватному секторі, щоб мінімізувати ризики власних втрат. Однак це не означає, що ситуація в Бахмуті не є контрольованою з боку наших військ.



Карта бойових дій на Донеччині

Росіяни штурмують Бахмут з великою інтенсивністю

За словами командира роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євгена Оропая, ситуація навколо Бахмута змінюється дуже швидко. Ворог залучив масштабні сили для штурму міста і зазнає великих втрат. Лейтенант наголосив, що противник штурмує місто постійно та дуже інтенсивно. Також Оропай зауважив, що противник продовжує застосовувати їхню звичну тактику вогневого валу. Знищуються всі будівлі. Тому нашим військових дуже тяжко стримувати атаки противника. Також окупанти ведуть активний артилерійський вогонь по околицях міста. Зокрема по населених пунктах, які знаходяться біля нього.

Росіяни розпочали наступ на кількох напрямках фронту

Полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк вважає, що анонсований наступ РФ вже розпочався. Противник відмовився від тактики масованих ракето-артилерійських ударів, натомість Росія зосередила чималі сили на Луганському та Донецькому напрямках. Зокрема, минулого тижня росіяни намагались атакувати наші позиції у Вугледарі чотирма бригадами. Однак 72 та 79 бригади ЗСУ цей наступ відбили, завдавши великих втрат 40 та 155 бригадам морської піхоти армії РФ. Тому подальші дії росіян на Вугледарському напрямку не матимуть позитивного результату для них. Хоча це і був один із напрямків, де противник намагається покращити контроль над залізничним вузлом Донбас-Крим. Другим напрямком, за словами Кевлюка, де росіяни можуть розгорнути активний наступ, слід розглядати Лиманський плацдарм, де противник зумів створити велике угруповання військ. Його основу складає 2-га мотострілецька дивізія, яка довгий час відновлювала свою боєздатність на території Білорусі. Також на цей напрямок росіяни перекинули 76 десантно-штурмову дивізію та 98 повітряно-десантну дивізію. Тобто РФ перекинула половину старих десантно-штурмових дивізій армії РФ на Лиманський напрямок.