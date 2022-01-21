Росія створила найбільшу проблему для безпеки Європи з часів холодної війни, - представник ЄС

Про це повідомляє Укрінформ.



"Ми не знаємо на цьому етапі, що росіяни мають намір робити. Але те, з чим ми маємо справу зараз, – це найбільш важливо у плані безпеки у Європі з часів завершення холодної війни. Тож, очевидно, що реагування від Європейського Союзу буде на рівні цього виклику", - сказав представник ЄС.



Він наголосив, що у ЄС є принципова позиція щодо жорсткої реакції на агресію Росії. Водночас союз реагуватиме у різний спосіб, залежно від дій РФ.



Представник Євросоюзу зауважив, що європейські міністри на засіданні Ради ЄС 24 січня не планують обговорювати конкретні санкції. Однак на цьому засіданні будуть два головні питання: концентрація російських військ навколо України та реагування на запропоновані Росією проєкти договорів зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки", які напряму стосуються безпеки ЄС.



"У першому питанні закликали до деескалації. Очевидно, що така величезна кількість військ вздовж кордонів підвищує ризик прорахунків та інцидентів, тож деескалація є дуже важливою. У другому - ми маємо російські пропозиції, що кидають виклик порядку з безпеки, що склався в Європі після завершення холодної війни. Ми маємо підтримувати діалог з Росією, як би важко це не було, та продовжувати тісний контакт з нашими союзниками в НАТО і США. Ми також надаємо дуже велику роль ОБСЄ для майбутнього обговорення цих питань", - пояснив представник ЄС.



Також він додав, що на засіданні "буде добра нагода обмінятися поглядами з американськими союзниками", адже до нього приєднається державний секретар США Ентоні Блінкен.



Як повідомлялося раніше, високопоставлений представник Євросоюзу заявив, що визнання незалежності так званих ЛДНР Росією - це "політична заява і помилкове рішення".

У п'ятницю, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо кризи навколо України та "гарантій безпеки", яких Москва вимагає від Заходу. Після переговорів стало відомо, що США нададуть РФ відповіді на "гарантії безпеки" наступного тижня.

Кулеба заявив, що Лавров у переговорах із Блінкеном діяв за методичкою Кремля та поширював наратив, що Україна є агресивною і становить небезпеку для РФ.

Згодом Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічі з Лавровим та заявив, що "дипломатія продовжує працювати".