Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу,- Зеленський

Відеозвернення опублікували у telegram.



"Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей, але те, що вони вже наробили, це точно достатні аргументи для світу, щоб наприкінці визнати Російську державу спонсором тероризму, а російську армію терористичною організацією. Будемо наполягати на цьому і надалі у переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає.", - сказав Володимир Зеленський.



Президент згадав про ракетний удав, який завдали російські військові по Одесі.

"Вбивати дітей - це нова національна ідея РФ. Удар був нанесений російською стратегічною авіацією з району Каспійського моря. Дві ракети нам вдалося збити, ще 5 ракет ударило по місту в тому числі по звичайному житловому будинку, по звичайній багатоповерхівці. Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідальний за російський ракетний терор, кожного хто віддає ці накази, кожного хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатись, скільки б часу у нас це не зайняло, але усі ці покидьки будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили", - сказав Зеленський.









Додамо, що унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло восьмеро людей, серед них - тримісячна дитина. На Сумщині росіяни з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат і приватні будинки. Також унаслідок обстрілів Харківщини 23 квітня троє людей загинуло та шестеро отримали поранення. На Луганщині загинуло шестеро людей. Чотири людини загинули після обстрілу міста Гірське. У Золотому окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки, унаслідок чого загинуло двоє людей.



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