"Росія - жіночого роду": у МЗС РФ відповіли євродепутату від Польщі на обіцянку "дати по яйцях" у разі вторгнення

Про це Захарова написала у Telegram.

"Росія - жіночого роду. Очевидно, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", - зазначила представниця МЗС РФ.



Захарова опублікувала цей коментар після того, як Сікорський відреагував на думку очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

Лавров назвав НАТО геополітичним проєктом, що спрямований на "захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу". Цю думку у Twitter опублікувало посольство Росії у Великій Британії.

На це Сікорський відповів: "Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою cобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях".

