Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ "Росія - жіночого роду": у МЗС РФ відповіли євродепутату від Польщі на обіцянку "дати по яйцях" у разі вторгнення

"Росія - жіночого роду": у МЗС РФ відповіли євродепутату від Польщі на обіцянку "дати по яйцях" у разі вторгнення

11 січня, 2022 вiвторок
19:30
Світ Марія Захарова

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що колишній очільник МЗС Польщі та євродепутат Радослав Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття

Про це Захарова написала у Telegram.

"Росія - жіночого роду. Очевидно, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", - зазначила представниця МЗС РФ.
 

Захарова опублікувала цей коментар після того, як Сікорський відреагував на думку очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. 

Лавров назвав НАТО геополітичним проєктом, що спрямований на "захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу". Цю думку у Twitter опублікувало посольство Росії у Великій Британії.

На це Сікорський відповів: "Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою cобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях".
 

 
  • Нагадаємо, між російською та американською делегаціями пройшли переговори. Росію представляла делегація на чолі із заступником голови МЗС РФ Сергій Рябков, а американську сторону очолила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман. Однією з головних вимог РФ щодо "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.
  • Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів зі США російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Росія
Польща
скандал
Сергій Лавров
МЗС Польщі
МЗС РФ
Марія Захарова
Читайте також:
Ірина Геращенко
10 січня, 2022 понедiлок
Ірина Геращенко оприлюднила відповідь Стефанчука: у Верховній Раді відсутні документи щодо підозри Порошенку
9 січня, 2022 неділя
У 2022 році можуть запровадити картки на їжу, - радник президента Устенко
10 січня, 2022 понедiлок
Туреччина повідомила США про наміри сприяти вирішенню війни в Україні
Київ
-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.45
    Купівля 27.45
    Продаж 27.71
  • EUR
    Купівля 30.97
    Продаж 31.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 січня
20:10
Ексклюзив
Василь Фурман
У Раді НБУ інфляцію в 10% пояснили "значним зростанням зарплат", подорожчанням енергоносіїв і світовими тенденціями
20:08
Еліна Світоліна
Коли у нас тут були військові дії, - Світоліна дивно висловилась про війну на Донбасі
20:04
російські військові в Казахстані
У РФ назвали заплановану дату виведення сил ОДКБ із Казахстану
19:37
Кріштіану Роналду
Його відхід вплинув на нас, - капітан "Ювентуса" назвав Роналду винуватцем провального сезону
19:37
У Києві вночі 12 січня скоротять роботу швидкісних трамваїв
19:33
Ексклюзив
Інна Совсун
"Вибіркове правосуддя в Україні бачать на Заході": нардепка Совсун назвала очікуване повернення Порошенка тестом на демократію
19:32
Інфографіка
"Інтер" - "Реал"
"Барселона" - "Реал": букмекери назвали фаворита Ель-Класико в Суперкубку Іспанії
19:20
Фікайо Томорі
Один з найдорожчих футболістів "Мілана" одужав від коронавірусу перед матчем проти Шевченка
19:02
ОПУ
"Віримо, що не буде жодного рішення про долю України за нашими спинами": в ОПУ відреагували на переговори США і РФ
18:56
Е-листування, безбар'єрність та позитивне мислення: Мінцифри затвердило нові стандарти якості держсервісу
18:55
Давід Нерес
"Шахтар" домовився з "Аяксом" про трансфер футболіста збірної Бразилії Нереса
18:39
Лука Модріч (ліворуч)
Володар "Золотого м'яча" погодився на суттєве зменшення зарплати заради нового контракту з "Реалом"
18:39
Вакцинація
Для людей з послабленим імунітетом: Греція схвалила четверту дозу вакцини проти коронавірусу
18:24
У 2021 році будівництво вітроелектростанцій скоротилося вдвічі, - НКРЕКП
18:18
Ексклюзив
Нафтогаз
Нафтогаз - питання заробітку влади, він не виконує жодних функцій, - екснардеп Голуб
18:09
Афганістан
На тлі загострення кризи США надасть Афганістану $308 млн допомоги
18:06
закордонний паспорт
Український закордонний паспорт посів 35 місце у світовому рейтингу Henley & Partners
18:02
повідомлення про замінування
У Києві "замінували" всі школи: поліція проводить перевірку
17:56
Віталій Миколенко
Не дуже задоволений, - Миколенко прокоментував свій дебют за "Евертон" в Англії
17:54
Буковель
За новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч
17:50
донор
У Греції представникам ЛГБТК+ дозволили бути донорами крові
17:47
Журналістам і блогерам Узбекистану заборонили висвітлювати протести в Казахстані
17:33
Миколаївський глиноземний завод
За рік ціни в промвиробництві України зросли на 62,2%, - Держстат
17:30
Нафтогаз
Нафтогаз запропонував знижку для населення: зекономити 1% від вартості газу можна при оплаті до 15 числа
17:20
Ексклюзив
російські військові в Казахстані
"Росіяни з жодного пострадянського регіону не пішли": політексперт назвав сили ОДКБ у Казахстані окупаційними військами
17:11
газ
Укргазвидобування вперше вийшло на біржу з продажем газу
17:11
На Закарпатті священник умовив крадія, який намагався пограбувати храм, здатися поліції
17:09
вакцина
Невакцинованих медиків, комунальників і місцевих урядовців з 31 січня відсторонять від роботи, - МОЗ
17:01
Жозе Моурінью
У "Ромі" визначились з майбутнім Моурінью після двох поразок поспіль
16:59
Малі найманці
У Малі знаходиться близько 400 найманців ПВК Вагнера, - французький чиновник
16:58
газ
На Вінничині нацкомісія зобов'язала постачальника газу погасити 420 млн грн боргу перед "Нафтогазом"
16:53
Андрій Єрмак
Вторгнення Росії до України буде вердиктом для НАТО, - Єрмак
16:45
алкоголь
Бюджет втрачає через нелегальний ринок алкоголю 9 млрд грн на рік, – Рахункова палата
16:37
Конгрес США
У Конгресі США пропонують оголосити Україну державою "НАТО-плюс", визнати РФ спонсором тероризму і завадити запуску "Північного потоку-2"
16:35
У Франції телеканал показав мапу з "російським" Кримом: пояснили "технічною помилкою"
16:33
Ексклюзив
Зоряна Скалецька
"Ми повинні вакцинуватися, поки вірус не мінімізує поширення": ексочільниця МОЗ Скалецька про бустерні щеплення
16:29
Дуглас Бергквіст
Фотошоп дня: "Чорноморець" неоднозначно презентував свого нового футболіста
16:25
хабар
У Рівному викрили схему розкрадання понад 400 тис. грн "ковідних коштів"
16:13
Венді Шерман
"Наголосили на непохитній підтримці України": заступниця Блінкена зустрілася зі Столтенбергом напередодні переговорів РФ-НАТО
16:03
МЗС України: серед постраждалих чи затриманих у Казахстані українців немає
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV