"Росія - жіночого роду": у МЗС РФ відповіли євродепутату від Польщі на обіцянку "дати по яйцях" у разі вторгнення
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що колишній очільник МЗС Польщі та євродепутат Радослав Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття
Про це Захарова написала у Telegram.
"Росія - жіночого роду. Очевидно, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", - зазначила представниця МЗС РФ.
Захарова опублікувала цей коментар після того, як Сікорський відреагував на думку очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.
Лавров назвав НАТО геополітичним проєктом, що спрямований на "захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу". Цю думку у Twitter опублікувало посольство Росії у Великій Британії.
На це Сікорський відповів: "Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою cобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях".
- Нагадаємо, між російською та американською делегаціями пройшли переговори. Росію представляла делегація на чолі із заступником голови МЗС РФ Сергій Рябков, а американську сторону очолила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман. Однією з головних вимог РФ щодо "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.
- Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів зі США російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям.
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