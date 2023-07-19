Росіяни на ТОТ не здійснюють виплат породіллям, які не мають російського паспорта
На тимчасово захоплених територіях росіяни відмовляють породіллям в оформленні виплат, якщо у них немає паспорта РФ. У деяких випадках жінок вивозять на пологи до регіонів на території Росії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За словами ЦНС, попри те, що всі новонароджені на тимчасово окупованих територіях України, згідно з окупаційним законодавством, вважаються громадянами Росії, отримати виплати на них батьки не можуть.
Таким чином окупаційна адміністрація вдається до ще одного тиску для примусової паспортизації захоплених регіонів.
Крім того, у Центрі нацспротиву зауважили, що у деяких випадках породіль вивозять на пологи на територію Росії. Однак там їм також відмовляють в подальшій фінансовій підтримці у разі відсутності російського паспорта.
"Ворог нехтує всіма нормами моралі, не розуміючи, що це не змінить істинного положення речей, а саме того, що росіяни тут окупанти і їх час минає. Всі ж ці паспорти будуть горіти в смітниках після деокупації рідного краю", - додали у ЦНС.
- У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України.
- 15 червня стало відомо, що у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області росіяни погрожують примусовим виселенням жителям, які протягом тижня не оформлять паспорти РФ.
- 28 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини росіяни заборонили надавати безоплатну медичну допомогу мешканцям, які не отримали паспорт РФ.
- 16 липня це підтвердила депутатка Херсонської міськради Оксана Погомій. В етері Еспресо вона розповіла, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини люди хворіють на кишкові інфекції, але не отримують лікування через відсутність російських паспортів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.64
Купівля 36.64Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе