Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За словами ЦНС, попри те, що всі новонароджені на тимчасово окупованих територіях України, згідно з окупаційним законодавством, вважаються громадянами Росії, отримати виплати на них батьки не можуть.

Таким чином окупаційна адміністрація вдається до ще одного тиску для примусової паспортизації захоплених регіонів.

Крім того, у Центрі нацспротиву зауважили, що у деяких випадках породіль вивозять на пологи на територію Росії. Однак там їм також відмовляють в подальшій фінансовій підтримці у разі відсутності російського паспорта.

"Ворог нехтує всіма нормами моралі, не розуміючи, що це не змінить істинного положення речей, а саме того, що росіяни тут окупанти і їх час минає. Всі ж ці паспорти будуть горіти в смітниках після деокупації рідного краю", - додали у ЦНС.