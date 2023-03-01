Росіяни надалі використовують літаки Airbus та Boeing попри санкції, – Bloomberg

Про це пишуть Bloomberg із посиланням на дані Cirium.

Через рік війни російські перевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus і Boeing, у порівнянні з 544 літаками у 2022.

В агенції ствердили, що авіакомпанії РФ відмовилися від рейсів до США, Західної Європи, однак збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також Вірменії, Киргизстану і Таджикистану. Зокрема російські перевізники здійснюють орієнтовно 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше, аніж рік тому.

Автори зазначили: щоб зберегти свій авіаційний сектор на плаву, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном і заохочував перевізників перереєструвати їх у Росії. Тому більшість із них продовжують літати, хоча вони відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та технічного обслуговування, передбаченого регуляторними органами, необхідного для гарантування їх льотної придатності.

Boeing заявив, що не надає запчастини, технічне обслуговування або технічну підтримку авіакомпаніям або компаніям з технічного обслуговування в Росії з початку минулого року відповідно до санкцій США.

А виконавчий директор Airbus Гійом Форі ствердив 16 лютого, що дані компанії показують: російські авіакомпанії використовували літаки його компанії в другій половині 2022 року більше, ніж до пандемії. Хоча Гійом Форі додав: компанія не підтримує контакти з авіакомпаніями в Росії, Airbus має дані про труднощі з підтримкою польотів літаків, оскільки їм важко замінити відсутні компоненти

Щоб продовжити роботу, російські перевізники закуповують запчастини з "дружніх" країн і переміщують компоненти з одного літака на інший.