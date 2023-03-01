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Росіяни надалі використовують літаки Airbus та Boeing попри санкції, – Bloomberg

1 березня, 2023 середа
16:59
Світ Аерофлот

Через рік повномасштабного вторгнення та після запровадження санкцій авіаперевізники РФ усе ще експлуатують 467 літаків Airbus та Boeing, порівняно з 544 у 2022-му

Про це пишуть Bloomberg із посиланням на дані Cirium.

Через рік війни російські перевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus і Boeing, у порівнянні з 544 літаками у 2022.

В агенції ствердили, що авіакомпанії РФ відмовилися від рейсів до США, Західної Європи, однак збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також Вірменії, Киргизстану і Таджикистану. Зокрема російські перевізники здійснюють орієнтовно 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше, аніж рік тому.

Автори зазначили: щоб зберегти свій авіаційний сектор на плаву, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном і заохочував перевізників перереєструвати їх у Росії. Тому більшість із них продовжують літати, хоча вони відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та технічного обслуговування, передбаченого регуляторними органами, необхідного для гарантування їх льотної придатності.

Boeing заявив, що не надає запчастини, технічне обслуговування або технічну підтримку авіакомпаніям або компаніям з технічного обслуговування в Росії з початку минулого року відповідно до санкцій США.

А виконавчий директор Airbus Гійом Форі ствердив 16 лютого, що дані компанії показують: російські авіакомпанії використовували літаки його компанії в другій половині 2022 року більше, ніж до пандемії. Хоча Гійом Форі додав: компанія не підтримує контакти з авіакомпаніями в Росії, Airbus має дані про труднощі з підтримкою польотів літаків, оскільки їм важко замінити відсутні компоненти 

Щоб продовжити роботу, російські перевізники закуповують запчастини з "дружніх" країн і переміщують компоненти з одного літака на інший.

  • Від початку 2023 року у Росії відбулось щонайменше сім аварій за участі авіаційного пасажирського транспорту, ще чимало інцидентів, які змушували скасовувати чи переривати рейси.
  • А в грудні високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким особам тюремним ув'язненням, штрафами та втратою експортних привілеїв, якщо вони надаватимуть послуги із заправки паливом та надання запчастин для літаків американського виробництва, що літають з Туреччини в Росію та Білорусь і назад в порушення експортного контролю, запровадженого навесні минулого року.
  • 1 лютого найбільший турецький оператор наземного обслуговування попередив російські авіакомпанії про припинення надання послуг їх літакам, що вироблені з американських комплектуючих.
Росія
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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