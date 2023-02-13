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Аналітика

Росіяни почали менше використовувати техніку та авіацію для штурму Бахмута. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
13 лютого, 2023 понедiлок
21:15
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Росіяни почали все менше використовувати бронетехніку та авіацію для атак на позиції ЗСУ. Причиною такого рішення російських окупантів є чудова робота української артилерії та ППО

Важкі бої за Бахмут продовжуються

Місто Бахмут противник намагається захопити вже 7 місяців. Ситуація в Бамхуті та навколо міста стає напруженішою. Росіяни намагаються здійснювати прориви фронтальними атаками та обійти Бахмут з півдня та півночі.

Командир підрозділу розвідників "Terra" у складі тактичної групи АЗОВ Микола Волохов переконаний, що рішення про заборону вʼїзду до Бахмуту цілком виправдане. Оскільки, на думку військового, нашим підрозділам краще працювати тоді, коли в місті знаходиться менше цивільних людей. Волохов також наголосив на важливості евакуації тих людей, які все ще знаходяться в місті Бахмут. Адже найближчим часом на місто окрім боїв та артилерійських обстрілів нічого не очікує. Зараз ситуація в місті стабільно напружена. Бої продовжуються. Проте командир підрозділу розвідників "Terra" зауважив, що українські підрозділи, попри потужний тиск російських окупантів, тримають позиції та відбивають ворожі атаки.

Противник не має вогневого контролю над логістичним сполученням з Бахмутом

Микола Волохов повідомив, що всі спроби противника прорватись до логістичних шляхів, якими українські підрозділи в Бахмуті отримують боєприпаси та спорядження, є невдалими. До міста, за словами Волоха, можна цілком спокійно доїхати. Всі ротаційні заходи проводяться в штатному режимі. Наші військовослужбовці покидають місто й інші підрозділи заїжджають замість них. На сьогодні противник не має вогневого контролю над логістичним сполученням з Бахмутом. Також він наголосив на тому, що українські підрозділи чудово забезпечені, що дуже важливо для того, щоб успішно стримувати противника.


Карта бойових дій на Донеччині станом на 13 лютого.

Проте в атаках противника на Бахмутському напрямку є кілька змін. За словами Волохова, росіяни почали все менше використовувати бронетехніку для атак на позиції ЗСУ. Точніше вони намагаються близько не підводити важку бронетехніку до українських позицій. Причиною такого рішення російських окупантів командир підрозділу розвідників "Terra" назвав чудову роботу української артилерії. Саме тому спроби захопити Бахмут за допомогою техніки в росіян є марними. Що стосується авіації, то ворог теж помітно зменшив її використання. На думку Волохова, росіяни бережуть та накопичують авіацію, готуючись до активних дій в повітрі. Проте цілком ймовірно, що росіяни бояться застосовувати штурмову авіацію через роботу українських повітряних сил. Зокрема, ПЗРК та систем ППО.

Противник підсилюється радіоелектронними засобами розвідки під Бахмутом

Командир підрозділу розвідників ""Terra" розповів, що російська армія дуже добре забезпечена електронним засобам радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. За словами Волохова, після того, як росіяни відійшли з Харківщини та Херсонщини, всі засоби радіоелектронної боротьби з цих напрямів були сконцентровані саме під Бахмутом. Проте, попри труднощі, українські оператори дронів знаходять можливості та продовжують працювати. Волохов наголосив, що робота саме на Бахмутському напрямку є найскладнішою за весь час повномасштабного вторгнення РФ.

Зустріч у форматі Рамштайн 14 лютого: в очікуванні рішень про авіацію для України

Експерт з військової авіації Валерій Романенко вважає, що на зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться 14 лютого, буде прийняте рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах. Оскільки не обовʼязково починати з рішення про передачу літаків Україні. Можна почати з навчання пілотів. Романенко наголосив, що хоч наступний Рамштайн і називають авіаційним, проте ознак того, що рішення про передачу літаків буде прийняте, поки що немає. Однак цілком ймовірно, що наші пілоти зовсім скоро будуть навчатись керувати винищувачами західного зразка. Для такого навчання потрібно понад 6 місяців. За цей час, можливо вже на наступній зустрічі у форматі Рамштайн, союзники можуть прийняти більш радикальні рішення щодо військових літаків. Мова йде про тип винищувачів, кількість та види озброєння до них.


Багатофункціональний легкий винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Далекобійні ракети Storm Shadow - чудовий варіант для української авіації

Валерій Романенко розповів, що далекобійні ракети класу повітря-земля Storm Shadow, які Україні може передати Велика Британія, можна легко адаптувати під українські винищувачі. За його словами, ці типи ракет легше адаптувати, ніж протирадіолокаційні ракети Harm. Оскільки ракети Harm, після отримання, потрібно ще обробити та отримати відповідний сигнал до них. Тобто потрібен додатковий блок для їхнього використання. Британські ж ракети Storm Shadow програмуються інформацією про ціль перед запуском. Також цю ракету можна без проблем використовувати на українських винищувачах радянського виробництва. Питання лише у відстані. Якщо Україна отримає експортний варіант ракет Storm Shadow, то їх максимальна відстань дії становить понад 260 км. Франція та Велика Британія мають на озброєнні ракети Storm Shadow радіусом дії понад 500 км.
 

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