Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє видання Euractiv.

Зазначається, що нещодавно уряд Словаччини вирішив передати Україні радянські винищувачі МіГ-29, які перебували на озброєнні країни, однак які словацька армія не використовувала з серпня 2022 року.

"Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки", - пояснив Надь після того, як опозиція на чолі з партією Smer-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо різко розкритикувала уряд за відмову від винищувачів.

Окрім цього, Надь також розповів, що у літаках в минулому виявили несправності, які, як припустив міністр, могли навмисно спричинити російські технічні спеціалісти. До минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині й саме тоді, вважають у Міноборони країни, вони могли завдавати шкоди літакам.

"Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", - сказав Надь.

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Видання зазначає, що хоча розслідування не довело навмисного саботування роботи літаків, Міністерство оборони Словаччини "відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони".

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній топ-пілот, окремо припустив, що росіяни навмисно шкодили літакам.

"Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю", - сказав він в інтерв'ю для Denník N.

Посольство Росії в Словаччині заявило, що постачання Словаччиною винищувачів Україні призвело до "непередбачуваної й небезпечної ескалації конфлікту, за яку будуть нести відповідальність ініціатори прийнятих рішень".