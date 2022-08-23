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Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони, одна людина загинула, ще троє поранені

23 серпня, 2022 вiвторок
08:30
війна з Росією Дніпропетровщина

У ніч на 23 серпня на Дніпропетровщині рашисти чотири рази обстріляли Криворізький та Нікопольський райони. Внаслідок влучань російських снарядів одна людина загинула, ще троє - отримали поранення

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Напружена ніч з чотирма обстрілами. Російська армія знову тримала на прицілі два райони - Криворізький та Нікопольський", - інформує очільник області. 

Окупанти гатили по Криворізькому району реактивною системою залпового вогню "Ураган". У Зеленодольській громаді внаслідок влучання в приватний будинок загинула 45-річна жінка. Її чоловік поранений та перебуває у лікарні.  

Ще тричі вночі рашисти обстріляли з артилерії Нікопольський район.

У Марганецькій громаді зафіксовано 13 прильотів російських снарядів. У місті Марганець постраждали жінки - 61 та 63 років. Одну з них госпіталізували у середньому стані важкості. Також пошкоджені шість будинків, газогін та водогін. 

"По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених", - додав Резніченко. 

  • Раніше, 21 серпня, російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі Дніпропетровщини, вбивши людину і поранивши ще шістьох.
  • 22 серпня російські окупанти здійснили провокацію на тимчасово окупованому Запоріжжі. Жителів прибережжя Каховського водосховища просять залишити вулиці.
  • У ніч на 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківсьий райони Дніпропетровщини, поранивши щонайменше чотирьох літніх людей, зруйнувавши і пошкодивши будинки, дитсадок, магазини, аптеки, ринки, суд, автовокзал, сільгосппідприємство, школу, будинок культури, електролінії.

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російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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