Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони, одна людина загинула, ще троє поранені
У ніч на 23 серпня на Дніпропетровщині рашисти чотири рази обстріляли Криворізький та Нікопольський райони. Внаслідок влучань російських снарядів одна людина загинула, ще троє - отримали поранення
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Напружена ніч з чотирма обстрілами. Російська армія знову тримала на прицілі два райони - Криворізький та Нікопольський", - інформує очільник області.
Окупанти гатили по Криворізькому району реактивною системою залпового вогню "Ураган". У Зеленодольській громаді внаслідок влучання в приватний будинок загинула 45-річна жінка. Її чоловік поранений та перебуває у лікарні.
Ще тричі вночі рашисти обстріляли з артилерії Нікопольський район.
У Марганецькій громаді зафіксовано 13 прильотів російських снарядів. У місті Марганець постраждали жінки - 61 та 63 років. Одну з них госпіталізували у середньому стані важкості. Також пошкоджені шість будинків, газогін та водогін.
"По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених", - додав Резніченко.
- Раніше, 21 серпня, російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі Дніпропетровщини, вбивши людину і поранивши ще шістьох.
- 22 серпня російські окупанти здійснили провокацію на тимчасово окупованому Запоріжжі. Жителів прибережжя Каховського водосховища просять залишити вулиці.
- У ніч на 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківсьий райони Дніпропетровщини, поранивши щонайменше чотирьох літніх людей, зруйнувавши і пошкодивши будинки, дитсадок, магазини, аптеки, ринки, суд, автовокзал, сільгосппідприємство, школу, будинок культури, електролінії.
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