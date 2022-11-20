Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції України.

Стало відомо, що окупанти били із ЗРК "С-300", артилерії та мінометів, в наслідок чого - зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт, а саме: 18 житлових будинків, господарчі споруди, база відпочинку.

Окрім цього, також зафіксовано по два ракетних удари у містах Краматорськ і Святогірськ. російські війська поцілили по населених пунктах із ЗРК "С-300".

"У Краматорську пошкоджено 14 приватних осель та 2 господарчі споруди. У Святогірську – базу відпочинку та багатоквартирний будинок. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться у дописі.

З мінометів військові РФ обстріляли Вугледар, травмовано дитину 2007 року народження. Є поранений у Бахмуті.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також зазначається, що за допомогою поліції евакуйовано ще 90 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 30 700 осіб, серед них 4622 діти, 1880 – люди з інвалідністю.

Вночі 20 листопада росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, було випущено щонайменше 40 снарядів. Пошкоджено 20 будинків, постраждав 59-річний чоловік.

20 листопада стало відомо, що росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині, внаслідок чого поранень зазнали 54-річна жінка та 60-річний чоловік, наразі обоє у важкому стані.

20 листопада війська РФ обстріляли центр Авдіївки з РСЗВ "Град", жертв серед цивільних немає.

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