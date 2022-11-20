Російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини: серед постраждалих одна дитина
Війська РФ обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Святогірськ, Курахове, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Максимільянівка, Соловйове
Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції України.
Стало відомо, що окупанти били із ЗРК "С-300", артилерії та мінометів, в наслідок чого - зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт, а саме: 18 житлових будинків, господарчі споруди, база відпочинку.
Окрім цього, також зафіксовано по два ракетних удари у містах Краматорськ і Святогірськ. російські війська поцілили по населених пунктах із ЗРК "С-300".
"У Краматорську пошкоджено 14 приватних осель та 2 господарчі споруди. У Святогірську – базу відпочинку та багатоквартирний будинок. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться у дописі.
З мінометів військові РФ обстріляли Вугледар, травмовано дитину 2007 року народження. Є поранений у Бахмуті.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Також зазначається, що за допомогою поліції евакуйовано ще 90 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 30 700 осіб, серед них 4622 діти, 1880 – люди з інвалідністю.
- Вночі 20 листопада росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, було випущено щонайменше 40 снарядів. Пошкоджено 20 будинків, постраждав 59-річний чоловік.
- 20 листопада стало відомо, що росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині, внаслідок чого поранень зазнали 54-річна жінка та 60-річний чоловік, наразі обоє у важкому стані.
- 20 листопада війська РФ обстріляли центр Авдіївки з РСЗВ "Град", жертв серед цивільних немає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе