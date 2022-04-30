Російські військові знову атакували українських прикордонників у Чернігівській області

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Сьогодні прикордонники зафіксували обстріл з Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномету 120-мм калібру", – йдеться в повідомленні.



Ніхто з прикордонників не постраждав.

Зазначають, що також ворог проводить повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Зауважимо, що це вже не перший обстріл прикордонників у Чернігівській області. У п'ятницю, 22 квітня, з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка.

28 квітня прикордонники також зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".