Російські військові знову атакували українських прикордонників у Чернігівській області
Росія 30 квітня знову атакувала позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти обстріляли прикордонний пункт з мінометів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"Сьогодні прикордонники зафіксували обстріл з Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномету 120-мм калібру", – йдеться в повідомленні.
Ніхто з прикордонників не постраждав.
Зазначають, що також ворог проводить повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".
- Зауважимо, що це вже не перший обстріл прикордонників у Чернігівській області. У п'ятницю, 22 квітня, з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка.
- 28 квітня прикордонники також зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".
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