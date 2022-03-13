"Російсько-радянська традиція": посол ЄС про спроби РФ утворити "ХНР" у Херсоні
В ЄС вважають, що спроби Кремля створити "ХНР" цілком відповідають російсько-радянській столітній традиції встановлення "політичних" фактів на місцях
Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.
"Треба пильно стежити за Херсоном. Спроби створити будь-які "народні республіки", "ХНР" чи що завгодно цілком відповідають російській/радянській столітній традиції встановлення "політичних" фактів на місцях, щоб мати "юридичну" основу для подальшої агресії чи поділу", - написав він у Twitter.
- Нагадаємо, екснардеп та депутат Херсонської облради заявив, що з ним зв'язувались окупанти щодо організації псевдореферендуму щодо створення "Херсонської народної республіки"
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував підготовку окупаційною владою псевдореферендуму про створення так званої "Херсонської народної республіки"
- Депутати Херсонської облради готують листа з приводу інформації про те, що Росія планує організувати референдум і "створити народну республіку".
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