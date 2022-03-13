"Російсько-радянська традиція": посол ЄС про спроби РФ утворити "ХНР" у Херсоні

Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.



"Треба пильно стежити за Херсоном. Спроби створити будь-які "народні республіки", "ХНР" чи що завгодно цілком відповідають російській/радянській столітній традиції встановлення "політичних" фактів на місцях, щоб мати "юридичну" основу для подальшої агресії чи поділу", - написав він у Twitter.



Нагадаємо, екснардеп та депутат Херсонської облради заявив, що з ним зв'язувались окупанти щодо організації псевдореферендуму щодо створення "Херсонської народної республіки"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував підготовку окупаційною владою псевдореферендуму про створення так званої "Херсонської народної республіки"

Депутати Херсонської облради готують листа з приводу інформації про те, що Росія планує організувати референдум і "створити народну республіку".

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум.