Розмова Байдена та Путіна поки не планується, - Білий дім

Про це повідомила прес-секретар Байдена Карін Жан-П'єр, інформує "Интерфакс".

"Що стосується розмови або планів на розмову, то дзвінок президента Байдена президенту Путіну зараз не планується", - заявили у Білому домі, відповідаючи на питання про можливість контактів президентів після розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

29 липня держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії. У Держдепі напередодні зазначали, що Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України.

Цього ж дня у США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори. Також стало відомо, що США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори та пропонують винагороду.

Згідно з версією кремля, Лавров повторив Байдену наратив про "накачування України американською і натівською зброєю", що "продовжує агонію режиму в Києві, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви".

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