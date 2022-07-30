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Розмова Байдена та Путіна поки не планується, - Білий дім

30 липня, 2022 субота
01:39
Світ Байден Путін

США зараз не планують організовувати розмову американського президента і Путіна

Про це повідомила прес-секретар Байдена Карін Жан-П'єр, інформує "Интерфакс".

"Що стосується розмови або планів на розмову, то дзвінок президента Байдена президенту Путіну зараз не планується", - заявили у Білому домі, відповідаючи на питання про можливість контактів президентів після розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

  • 29 липня держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії. У Держдепі напередодні зазначали, що Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України.
  • Цього ж дня у США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори. Також стало відомо, що США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори та пропонують винагороду.
  • Згідно з версією кремля, Лавров повторив Байдену наратив про "накачування України американською і натівською зброєю", що "продовжує агонію режиму в Києві, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви".

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Володимир Путін
Джо Байден
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