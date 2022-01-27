Розстріл у Дніпрі: Нацгвардія виплатить по 1,8 млн грн пораненим та родинам убитих військових

Про це повідомляє Укрінформ.



"Уже сьогодні тим, хто перебуває у лікарні, крім допомоги від місцевих органів влади, надійде матеріальна допомога - гроші вже є на рахунку військової частини. П'ятеро військових загинули при виконанні службових обов'язків, тому Нацгвардія повністю бере на себе поховання, а родинам буде виплачена компенсація, вона складає приблизно 1 млн 800 тис. грн", - заявив командувач Нацгвардії України Микола Балан, який подав у відставку через стрілялину.



Голова обларади Микола Лукашук повідомив, що лікарні, де перебувають поранені бійці, повністю забезпечені медикаментами. Постраждалим провели операції, деякі з яких тривали понад 4 години. На завтра заплановані наступні операції для двох - вони мають найважчі поранення.



Усім нацгвардійцям, які були у варті під час нападу, надають психологічну допомогу.

Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Було названо імена військових, розстріляних нацгвардійцем на Дніпропетровщині.

Згодом нацгвардієць Рябчук сам здався поліції. Він розповів про хронологію своїх дій: "зарядив перший магазин і вистрілив по двом, а щоб не доповіли в частину - "пальнув" по операторці".

Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.