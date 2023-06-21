Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

У зведенні британської розвідки також зазначається, що на півдні України тривають запеклі бої. Однак останніми тижнями Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до тимчасово окупованого Криму.

За даними міноборони Британії, сюди входить велика смуга оборони протяжністю 9 км за 3,5 км на північ від Армянська, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим із Херсонською областю.

"Ці продумані оборонні споруди підкреслюють думку російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як і раніше, вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом", - наголошують у британській розвідці.