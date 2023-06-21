Розвідка Британії: збереження контролю над Кримом - головний політичний пріоритет Росії при контрнаступі України
Британська розвідка назвала збереження контролю над Кримом основним політичним пріоритетом Кремля під час контрнаступу ЗСУ. Росіяни будують великі оборонні споруди на підступах до півострова
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
У зведенні британської розвідки також зазначається, що на півдні України тривають запеклі бої. Однак останніми тижнями Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до тимчасово окупованого Криму.
За даними міноборони Британії, сюди входить велика смуга оборони протяжністю 9 км за 3,5 км на північ від Армянська, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим із Херсонською областю.
"Ці продумані оборонні споруди підкреслюють думку російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як і раніше, вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом", - наголошують у британській розвідці.
- 18 червня повідомлялося, що українські військові продовжують вести контрнаступальні дії на фронті. Натомість армія Росії зазнає найбільших втрат від березня - з часів розпалу битви за Бахмут.
- 19 червня в міноборони Британії заявили, що російська окупаційна армія скористалася підривом Каховської ГЕС, аби провести передислокацію та посилити інші напрямки, зокрема Запорізький і Бахмутський.
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