Ryanair зупинила продаж квитків одразу з двох українських міст
Лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси відразу з двох міст, при спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів
Про це повідомляє avianews.
Зупинено продаж квитків на рейси з Харкова та Херсона. Про це повідомляє Avianews.com. При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.
З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.
В авіакомпанії ситуацію не коментують, проте рейси могли скасувати на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну.
Раніше Ryanair планував залишити шість міжнародних маршрутів з Харкова: в Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань та Варшаву.
В умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував та переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси одразу з двох аеропортів.
- Нагадаємо, що на січень 2022 року авіакомпанія Ryanair припинила 17 рейсів з України.
- Крім того, у лютому авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала сім рейсів з України.
- Авіакомпанія Ryanair анонсувала запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року.
- Найбільший лоукостер Європи Ryanair прогнозує подорожчання авіаквитків у регіоні цього літа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе