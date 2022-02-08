Ryanair зупинила продаж квитків одразу з двох українських міст

Про це повідомляє avianews.



Зупинено продаж квитків на рейси з Харкова та Херсона. Про це повідомляє Avianews.com. При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.



З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.



В авіакомпанії ситуацію не коментують, проте рейси могли скасувати на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну.



Раніше Ryanair планував залишити шість міжнародних маршрутів з Харкова: в Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань та Варшаву.



В умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував та переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси одразу з двох аеропортів.

Нагадаємо, що на січень 2022 року авіакомпанія Ryanair припинила 17 рейсів з України.

Крім того, у лютому авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала сім рейсів з України.

Авіакомпанія Ryanair анонсувала запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair прогнозує подорожчання авіаквитків у регіоні цього літа.

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