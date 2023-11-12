Салліван: Байден хоче відновити військові зв’язки з Китаєм
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден підштовхуватиме Китай до відновлення військових зв'язків
Про це пише Reuters.
"Президент сповнений рішучості домогтися відновлення військових зв’язків, тому що він вважає, що це в інтересах національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв’язку, щоб не було помилок, прорахунків чи недомовок", - сказав Салліван.
За його словами, відновлення військових зв'язків може відбуватися на всіх рівнях - від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді і в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".
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