Салліван: Байден хоче відновити військові зв’язки з Китаєм

Про це пише Reuters.

"Президент сповнений рішучості домогтися відновлення військових зв’язків, тому що він вважає, що це в інтересах національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв’язку, щоб не було помилок, прорахунків чи недомовок", - сказав Салліван.

За його словами, відновлення військових зв'язків може відбуватися на всіх рівнях - від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді і в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".