"Санду хоче залучити "Азов" до силової зачистки опозиції в Кишиневі": добірка фейків РФ за 29 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 29 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські TG-канали поширюють відео, на якому 86-річній українці у Дніпрі прийшла повістка від ТЦК та СП, оскільки в неї медична освіта.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Передача скіфського золота Києву нелегітимна з погляду практики музейних обмінів і безсовісна з моралі, є загроза розграбування колекції".
Дезінформація: Російський TG-канал "Рыбарь" написав: "Після візиту до Києва президентки Молдови Маї Санду в молдавських ЗМІ стали множитися тривожні чутки. Перша чутка пов'язана з тим, що Санду нібито хоче залучити бойовиків "Азова" до силової зачистки опозиції в Кишиневі".
- За останній тиждень у мережі фіксується нове російське ІПСО, нібито в Україні паливо на АЗС видають за військовими квитками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе