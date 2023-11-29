"Санду хоче залучити "Азов" до силової зачистки опозиції в Кишиневі": добірка фейків РФ за 29 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські TG-канали поширюють відео, на якому 86-річній українці у Дніпрі прийшла повістка від ТЦК та СП, оскільки в неї медична освіта.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Передача скіфського золота Києву нелегітимна з погляду практики музейних обмінів і безсовісна з моралі, є загроза розграбування колекції".

Дезінформація: Російський TG-канал "Рыбарь" написав: "Після візиту до Києва президентки Молдови Маї Санду в молдавських ЗМІ стали множитися тривожні чутки. Перша чутка пов'язана з тим, що Санду нібито хоче залучити бойовиків "Азова" до силової зачистки опозиції в Кишиневі".